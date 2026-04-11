Mercato - PSG - Transfert de Barcola : L’annonce qui va refroidir Arsenal ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir de Bradley Barcola fait couler beaucoup d'encre depuis quelques mois, d'autant que l'attaquant français du PSG serait sur les tablettes d'Arsenal qui avait déjà songé à son profil l'été dernier. Mais Javier Pastore conseille à Barcola d'envisager son avenir au sein du club parisien, et les Gunners pourraient donc être contraints de tirer un trait sur cette piste.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Bradley Barcola (23 ans), sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG ? Une prolongation de contrat est dans les tuyaux depuis un bon moment pour l'attaquant de l'équipe de France, mais ce dernier ne manque pas pour autant de courtisans sur le marché des transferts. Arsenal, qui était déjà annoncé sur les traces de Barcola l'été dernier, en pincerait toujours pour le numéro 29 du PSG et pourrait tenter de revenir à la charge dans les mois à venir.

Un attaquant du PSG se lâche : Luis Enrique va adorer sa réponse ! https://t.co/TjsVFRJZLT — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Si j’étais son agent, je lui dirais d’être patient » Interrogé par Top Mercato, Javier Pastore prend position dans ce dossier et conseille fortement à Bradley Barcola de ne pas quitter le PSG cet été : « Barcola est encore très jeune, il a beaucoup de temps de jeu à Paris et en sélection. Il est en concurrence avec trois grands joueurs, très bons eux aussi, Dembélé, Doué et Kvara. Ils sont quatre pour deux ou trois postes alors il y en a toujours un qui reste sur le côté. Si j’étais son agent, je lui dirais d’être patient, de bien réfléchir, parce qu’il est dans l’un des meilleurs clubs du monde, dans lequel il est très important », indique l'ancien meneur de jeu du PSG, qui estime donc que Barcola aurait tout intérêt à rester au Parc des Princes plutôt que d'envisager un transfert vers Arsenal par exemple.