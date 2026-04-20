Blessure de Vitinha : Le PSG fait une nouvelle annonce officielle !

Ce dimanche soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est incliné face à l'OL au Parc des Princes. Défait face aux Gones, les Parisiens ont également perdu Vitinha en cours de match. Victime d'une inflammation du talon droit, le milieu de terrain du PSG va manquer les deux prochains matchs de championnat de son équipe.
En clôture de la 30ème journée de Ligue 1, le PSG a affronté l'OL au Parc des Princes ce dimanche soir. Et les hommes de Luis Enrique ont été battus par les Gones sur leur pelouse (1-2). Pour ne pas arranger les affaires du PSG, ils ont également perdu leur maitre à jouer, leur métronome, lors de cette rencontre. En effet, Vitinha a dû sortir sur blessure peu avant la mi-temps.
PSG : Vitinha souffre d'une inflammation du talon droit
Au départ de l'action menant au deuxième but de l'OL, Vitinha s'est mal réceptionné à la suite d'un duel aérien musclé avec un adversaire. Alors qu'il a dû remplacer son numéro 17 à la 40ème minute de jeu ce dimanche soir, Luis Enrique a donné de ses nouvelles en conférence de presse. « Rien de positif, quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir », a confié l'entraineur du PSG.
«Vitinha restera en soins ces prochains jours»
Ce lundi après-midi, le PSG a fait une nouvelle annonce officielle sur la blessure de Vitinha. Sur son site officiel, le club de la capitale a dévoilé quelle était la nature de la blessure du milieu de terrain portugais, avant de faire savoir qu'il ne jouera pas cette semaine en Ligue 1, contre le FC Nantes (mercredi soir) et à Angers (samedi soir). « Victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine », a communiqué le PSG. Reste à savoir si l'international portugais sera remis à temps pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG recevant le Bayern au Parc des Princes le mardi 28 avril.