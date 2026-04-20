Blessure de Vitinha : Le PSG fait une nouvelle annonce officielle !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est incliné face à l'OL au Parc des Princes. Défait face aux Gones, les Parisiens ont également perdu Vitinha en cours de match. Victime d'une inflammation du talon droit, le milieu de terrain du PSG va manquer les deux prochains matchs de championnat de son équipe.

En clôture de la 30ème journée de Ligue 1, le PSG a affronté l'OL au Parc des Princes ce dimanche soir. Et les hommes de Luis Enrique ont été battus par les Gones sur leur pelouse (1-2). Pour ne pas arranger les affaires du PSG, ils ont également perdu leur maitre à jouer, leur métronome, lors de cette rencontre. En effet, Vitinha a dû sortir sur blessure peu avant la mi-temps.

Mercato - PSG : Contacts révélés avec un joueur d’Arsenal ! https://t.co/dnyIofvT8o — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

PSG : Vitinha souffre d'une inflammation du talon droit Au départ de l'action menant au deuxième but de l'OL, Vitinha s'est mal réceptionné à la suite d'un duel aérien musclé avec un adversaire. Alors qu'il a dû remplacer son numéro 17 à la 40ème minute de jeu ce dimanche soir, Luis Enrique a donné de ses nouvelles en conférence de presse. « Rien de positif, quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir », a confié l'entraineur du PSG.