«Arrêtez de mentir» : Daniel Riolo part au clash avec un dirigeant du PSG !

Toujours très actif au sujet de l'actualité du PSG, Daniel Riolo n'a pas manqué de s'agacer d'une décision qui fait polémique. Mais surtout, le journaliste a dénoncé les propos d'un dirigeant du club de la capitale auquel il reproche de mentir.
C'est un sujet qui suscite une vive polémique ces derniers jours. Le PSG a effectivement réclamé, et obtenu, le report du choc contre le RC Lens, prévu initialement le 11 avril, afin de préparer au mieux sa double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. Vivement critiqué pour cette demande, le club de la capitale a justifié sa position par la biais de Luis Campos, son directeur sportif.
Luis Campos justifie la demande de report du choc contre Lens
« Je comprends parfaitement Lens, mais c’est un droit pour le PSG. Si on ne fait pas cette demande, on va être critiqué aussi. Nous faisons une demande pour protéger le PSG, on ne le cache pas, mais aussi pour défendre le football français dans le panorama européen. C’est pour ça que Strasbourg le fait aussi », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. C'est d'ailleurs l'argument qui est également avancé par la LFP dans son communiqué officiel qui explique que « ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League ».
Daniel Riolo dénonce un mensonge
Mais pour Daniel Riolo, il s'agit d'un énorme mensonge. « C’est un mensonge. En 2010, la France est 5ème à l’indice UEFA, elle l’est encore aujourd’hui. La France avait 650M€ de droits télé, elle est à 0 aujourd’hui. Le côté bienfaiteur du PSG n'a pas existé. C’est un énorme mensonge en fait. (…) Si tu dis que c’est pour le bien du foot français, parce que les points que tu vas ramener avec les victoires, oui l’indice UEFA est tenu uniquement par les résultats du PSG, mais si tu résonnes comme ça, que tu nous fais croire que c'est une main tendue pour les points, alors ne prend pas les droits internationaux que pour toi. Ne nous racontez pas d’histoire, arrêtez de nous prendre pour des cons, arrêtez de mentir », lâche le journaliste de RMC sur l'After Foot.