«Arrêtez de mentir» : Daniel Riolo part au clash avec un dirigeant du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très actif au sujet de l'actualité du PSG, Daniel Riolo n'a pas manqué de s'agacer d'une décision qui fait polémique. Mais surtout, le journaliste a dénoncé les propos d'un dirigeant du club de la capitale auquel il reproche de mentir.

C'est un sujet qui suscite une vive polémique ces derniers jours. Le PSG a effectivement réclamé, et obtenu, le report du choc contre le RC Lens, prévu initialement le 11 avril, afin de préparer au mieux sa double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. Vivement critiqué pour cette demande, le club de la capitale a justifié sa position par la biais de Luis Campos, son directeur sportif.

Sans surprise la LFP devenu l’objet du psg a validé à l’unanimité le report .. la honte éclabousse ceux qui se couchent depuis des années et qui en off se plaignent quand on dit que ce sont des laquais … ils ont tous peur. CA minable ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 26, 2026

Luis Campos justifie la demande de report du choc contre Lens « Je comprends parfaitement Lens, mais c’est un droit pour le PSG. Si on ne fait pas cette demande, on va être critiqué aussi. Nous faisons une demande pour protéger le PSG, on ne le cache pas, mais aussi pour défendre le football français dans le panorama européen. C’est pour ça que Strasbourg le fait aussi », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. C'est d'ailleurs l'argument qui est également avancé par la LFP dans son communiqué officiel qui explique que « ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League ».