Vente OM : L’arrivée du nouveau président vend la mèche ? 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, l'OM a trouvé son nouveau président. Alors qu'Alban Juster était venu assurer l'intérim après le départ de Pablo Longoria, le club phocéen se cherchait un boss. Plusieurs noms ont alors circulé et c'est finalement Stéphane Richard qui a été choisi par Frank McCourt. Attendu à Marseille pour venir remettre de l'ordre dans les affaires, a-t-il par ailleurs été choisi pour accélérer le processus de vente de l'OM ?

Frank McCourt avait des critères précis dans sa recherche d'un nouveau président de l'OM et voilà que c'est finalement Stéphane Richard qui a été choisi. Habitué à diriger des entreprises, le voilà qu'il va désormais être aux commandes du club phocéen. « Je connaissais Stéphane, sa grande carrière et son amour pour l'OM, donc je me suis dit que c'était un candidat très intéressant. On s'est rencontrés à Londres pour un dîner, j'ai accompli plus que ce que je pouvais l'imaginer en un long dîner (sourire). Marseille a besoin d'un leader fort, avec une expérience exécutive. Stéphane cochait toutes les cases », expliquait McCourt au moment de présenter le nouveau président de l'OM à la presse.

OM : La toute nouvelle signature est validée par Samir Nasri ! https://t.co/uF3uLJhvtH — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

« Pour moi, tous les clubs sont à vendre entre guillemets » Stéphane Richard va donc être aux manettes. Et voilà que son arrivée au poste de président de l'OM a relancé un feuilleton qui fait parler depuis tant d'années, celui de la vente du club phocéen. Compte tenu de son profil, certains y voient là un homme débarquer pour faciliter une prochaine cession. Est-ce réellement le cas avec cette nomination de Stéphane Richard ? Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Hugo Guillemet a expliqué : « L’OM est-il à vendre ? Je dis en quoi la nomination de Stéphane Richard prouve que l’OM est plus à vendre qu’avant. Pour moi, tous les clubs sont à vendre entre guillemets, à part le PSG dans l’absolu ».