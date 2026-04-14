Vente OM : A ce prix-là, «McCourt va probablement vendre…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le sujet de la vente de l'OM n'en finit plus de revenir sur la table. Le fait est qu'aujourd'hui, Frank McCourt est toujours le propriétaire du club phocéen. Le restera encore longtemps ? Avec la venue de Stéphane Richard comme président, le feuilleton de la Vente OM est reparti pour un tour. Partira ? Ne partira pas ? Une somme pourrait en tout cas faire craquer McCourt.

En 2016, Frank McCourt rachetait l'OM à Margarita Louis-Dreyfus. Depuis, l'Américain a dépensé des centaines de millions d'euros à Marseille pour un bilan décevant. Il n'empêche que le propriétaire olympien n'a pas prévu de partir. Malgré de nombreuses rumeurs de vente, McCourt a toujours répété son envie de s'installer sur le long terme à la tête de l'OM. S'il a ouvert la porte à des actionnaires minoritaires, il n'a semble-t-il pas prévu de s'en aller. A moins que...

OM : La toute nouvelle signature est validée par Samir Nasri ! https://t.co/uF3uLJhvtH — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

L'OM à vendre ? L'OM a un nouveau président avec Stéphane Richard. Et compte tenu du profil de ce dernier, ils sont plusieurs à dire qu'il aurait été choisi pour venir accélérer un futur processus de vente du club phocéen. A ce propos, sur le plateau de L'Equipe du Soir, Hugo Guillemet a expliqué : « L’OM est-il à vendre ? Je dis en quoi la nomination de Stéphane Richard prouve que l’OM est plus à vendre qu’avant. Pour moi, tous les clubs sont à vendre entre guillemets, à part le PSG dans l’absolu. (…) Si la saison est bonne, on ne parle jamais de vente. Là ça tangue donc on fantasme. Stéphane Richard, je ne vois pas le profil de quelqu’un qui vient pour vendre le club. Je vois quelqu’un qui doit assainir les finances, qui doit créer des relais financiers possiblement avec CMA CGM. Il vient assainir la masse salariale, pas seulement des joueurs mais aussi de l’administratif. De là à dire qu’ils sont à vendre, pas plus qu’avant sa nomination ».