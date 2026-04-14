Vente OM : A ce prix-là, «McCourt va probablement vendre…»

Le sujet de la vente de l'OM n'en finit plus de revenir sur la table. Le fait est qu'aujourd'hui, Frank McCourt est toujours le propriétaire du club phocéen. Le restera encore longtemps ? Avec la venue de Stéphane Richard comme président, le feuilleton de la Vente OM est reparti pour un tour. Partira ? Ne partira pas ? Une somme pourrait en tout cas faire craquer McCourt.
En 2016, Frank McCourt rachetait l'OM à Margarita Louis-Dreyfus. Depuis, l'Américain a dépensé des centaines de millions d'euros à Marseille pour un bilan décevant. Il n'empêche que le propriétaire olympien n'a pas prévu de partir. Malgré de nombreuses rumeurs de vente, McCourt a toujours répété son envie de s'installer sur le long terme à la tête de l'OM. S'il a ouvert la porte à des actionnaires minoritaires, il n'a semble-t-il pas prévu de s'en aller. A moins que...
L'OM à vendre ?
L'OM a un nouveau président avec Stéphane Richard. Et compte tenu du profil de ce dernier, ils sont plusieurs à dire qu'il aurait été choisi pour venir accélérer un futur processus de vente du club phocéen. A ce propos, sur le plateau de L'Equipe du Soir, Hugo Guillemet a expliqué : « L’OM est-il à vendre ? Je dis en quoi la nomination de Stéphane Richard prouve que l’OM est plus à vendre qu’avant. Pour moi, tous les clubs sont à vendre entre guillemets, à part le PSG dans l’absolu. (…) Si la saison est bonne, on ne parle jamais de vente. Là ça tangue donc on fantasme. Stéphane Richard, je ne vois pas le profil de quelqu’un qui vient pour vendre le club. Je vois quelqu’un qui doit assainir les finances, qui doit créer des relais financiers possiblement avec CMA CGM. Il vient assainir la masse salariale, pas seulement des joueurs mais aussi de l’administratif. De là à dire qu’ils sont à vendre, pas plus qu’avant sa nomination ».
« Si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros... »
« Tous les clubs sont à vendre » donc selon Hugo Guillemet. Cela vaudrait pour l'OM également, mais tout devrait dépendre du prix proposé à Frank McCourt. Alors qu'une valorisation à plus d'un milliard d'euros était récemment évoqué, le journaliste de L'Equipe a lui mis la barre un peu en dessous :« La réalité c’est que si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros, McCourt va probablement vendre ».