Une star de l’OM se fait clasher par un supporter, l'échange sur les réseaux sociaux

Axel Cornic

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé l’été dernier de faire son retour à l’Olympique de Marseille, après un passage express en Arabie Saoudite. Mais s’il garde des statistiques intéressantes avec 12 buts en 35 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant semble décevoir de plus en plus les supporters.

Le poste d’attaquant de pointe a toujours soulevé d’énormes débats à Marseille. Et ce ne sont pas les derniers arrivés qui ont calmé les choses à l’OM, bien au contraire. Tout le monde se souvient de l’échec d’Elye Wahi, mais Amine Gouiri ne fait pas l’unanimité non plus et cela semble être de moins en moins le cas pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui semblait pourtant être le seul à s’en sortir.

Mercato - OM : Medhi Benatia, encore une surprise après sa vraie-fausse démission ? https://t.co/YtUEi2K34W — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Match compliqué pour Aubameyang face au LOSC L’international gabonais ne vit pas vraiment une grande année 2026, un peu à l’image de toute l’équipe. A part son doublé lors de la victoire sur l’OL en Ligue 1 (3-2), l’attaquant n’a en effet pas eu un grand impact sur les résultats de l’OM. Et cela s’est vérifié lors de la défaite contre le LOSC, lors de la 27e journée de championnat. Aubameyang a en effet raté une occasion en or face au gardien Berke Özer, mais l’une de ses erreurs a surtout été à la base de l’égalisation lilloise, avec donc une prestation décevante à vite oublier.