Une relégation en Ligue 2 évitée par l’OM : «Il y avait un risque réel…»

Malgré de grands objectifs annoncés, l'OM n'a pas réussi à briller lors de la saison dernière, ne parvenant pas à finir sur le podium de Ligue 1. Le club a même vu ses dirigeants quitter Marseille les uns après les autres et il va falloir reconstruire un nouveau projet en vue de la prochaine saison. La situation financière a beaucoup fait parler ces derniers temps et l'OM a trouvé un accord avec la DNCG. Une relégation en Ligue 2 était même possible...
Ces dernières années, l'OM avait mis tout en place pour briller en Ligue 1 et retrouver la Ligue des champions. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu et les Marseillais ont raté le coche. Ils avaient beaucoup investi et se retrouvent dans une situation difficile à devoir se présenter devant la DNCG avec des bilans difficiles. Stéphane Richard, le nouveau président du club, assure qu'une relégation était proche.
L'OM en Ligue 2 ? « Il y avait un risque réel »
En difficulté sur le plan financier avec cette non-qualification pour la Ligue des champions, l'OM a dû se présenter devant la DNCG. Certaines promesses ont été tenues et l'OM n'est pas encore vraiment sorti d'affaire. A l'image de l'OL l'année dernière, les Phocéens s'en sortent bien pour le moment. « Il y avait de vrais risques d’être relégué en Ligue 2 avec la DNCG ? Avec la DNCG, si vous n'êtes pas dans les clous, et on n'y était pas, s'il n'y a pas d'engagements très forts du propriétaire et de la direction du club sur le budget à venir, il y avait un risque réel » assure Stéphane Richard pour La Provence.
L'OM doit vendre en urgence
Pour se sortir de cette situation délicate, l'OM devra vendre et récupérer pas mal d'argent au cours des prochaines semaines en cette période de mercato. Stéphane Richard a passé un accord avec la DNCG pour la vente de certains joueurs pour éviter la catastrophe. « Nous avons pris ces engagements, et devrons composer avec un encadrement des salaires et des indemnités de transferts, fixés par rapport au budget présenté. En tout état de cause, ce sont des mesures que nous allions nous fixer, qu'il nous fallait impérativement prendre. La commission grave ensuite dans le marbre ces engagements et c'est l'équilibre du club à moyen terme qui est en jeu. Ces décisions, qui sont venues confirmer ce que l'on savait déjà, ne sont pas agréables, surtout que je ne suis pas comptable d'une situation dont j'hérite. Il faut maintenant tourner la page : ce qui m'importe c'est ce que l'on va faire maintenant, pour la saison qui arrive, pour celle d'après, avec un cadre budgétaire clair » ajoute-t-il.