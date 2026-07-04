Une relégation en Ligue 2 évitée par l’OM : «Il y avait un risque réel…»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré de grands objectifs annoncés, l'OM n'a pas réussi à briller lors de la saison dernière, ne parvenant pas à finir sur le podium de Ligue 1. Le club a même vu ses dirigeants quitter Marseille les uns après les autres et il va falloir reconstruire un nouveau projet en vue de la prochaine saison. La situation financière a beaucoup fait parler ces derniers temps et l'OM a trouvé un accord avec la DNCG. Une relégation en Ligue 2 était même possible...

Ces dernières années, l'OM avait mis tout en place pour briller en Ligue 1 et retrouver la Ligue des champions. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu et les Marseillais ont raté le coche. Ils avaient beaucoup investi et se retrouvent dans une situation difficile à devoir se présenter devant la DNCG avec des bilans difficiles. Stéphane Richard, le nouveau président du club, assure qu'une relégation était proche.

L'OM en Ligue 2 ? « Il y avait un risque réel » En difficulté sur le plan financier avec cette non-qualification pour la Ligue des champions, l'OM a dû se présenter devant la DNCG. Certaines promesses ont été tenues et l'OM n'est pas encore vraiment sorti d'affaire. A l'image de l'OL l'année dernière, les Phocéens s'en sortent bien pour le moment. « Il y avait de vrais risques d’être relégué en Ligue 2 avec la DNCG ? Avec la DNCG, si vous n'êtes pas dans les clous, et on n'y était pas, s'il n'y a pas d'engagements très forts du propriétaire et de la direction du club sur le budget à venir, il y avait un risque réel » assure Stéphane Richard pour La Provence.