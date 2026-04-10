Roberto De Zerbi a menti à l'OM : Il craque dans la presse, «j'en ai marre de ces mecs»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps très apprécié à Marseille, Roberto De Zerbi a finalement été plus en difficulté sur la fin de son aventure à l'OM. Désormais entraîneur à Tottenham, le technicien italien n'est désormais plus en odeur de sainteté sur la Canebière comme le résume un supporter bien connu de l'OM.

Longtemps très apprécié à l'OM pour son caractère volcanique qui caractérise bien la cité phocéenne, Roberto De Zerbi a quitté le club à la fin du mois de janvier et a débarqué quelques jours plus tard à Tottenham. Célèbre supporter de l'OM, l'humoriste Mathieu Madénian se sent trahi.

Mercato - OM : Roberto De Zerbi va dépouiller l'équipe d'Habib Beye ? Un journaliste n'attend que ça ! https://t.co/0WukCKBnFp — le10sport (@le10sport) April 2, 2026

Mathieu Madénian critique Roberto De Zerbi « Quand Pablo Longoria a hurlé à la corruption, il nous a fait passer pour des débiles. Ça ne veut pas dire que j’étais contre lui. J’ai assisté à des matchs où il vibrait comme un amoureux de l’OM. Mais on nous a vendu un projet sur trois ans avec un triumvirat à la barre, et à la première tempête ils sont tous partis. Roberto De Zerbi nous a fait croire qu’il se sentait comme un ultra, et deux mois plus tard il a signé à Tottenham, un club qui vend des places à 1 000 euros et où il n’y a pas un ultra », s'agace-t-il dans les colonnes de La Tribune du Dimanche avant de poursuivre.