Roberto De Zerbi a menti à l'OM : Il craque dans la presse, «j'en ai marre de ces mecs»

Longtemps très apprécié à Marseille, Roberto De Zerbi a finalement été plus en difficulté sur la fin de son aventure à l'OM. Désormais entraîneur à Tottenham, le technicien italien n'est désormais plus en odeur de sainteté sur la Canebière comme le résume un supporter bien connu de l'OM.
Longtemps très apprécié à l'OM pour son caractère volcanique qui caractérise bien la cité phocéenne, Roberto De Zerbi a quitté le club à la fin du mois de janvier et a débarqué quelques jours plus tard à Tottenham. Célèbre supporter de l'OM, l'humoriste Mathieu Madénian se sent trahi.
Mathieu Madénian critique Roberto De Zerbi
« Quand Pablo Longoria a hurlé à la corruption, il nous a fait passer pour des débiles. Ça ne veut pas dire que j’étais contre lui. J’ai assisté à des matchs où il vibrait comme un amoureux de l’OM. Mais on nous a vendu un projet sur trois ans avec un triumvirat à la barre, et à la première tempête ils sont tous partis. Roberto De Zerbi nous a fait croire qu’il se sentait comme un ultra, et deux mois plus tard il a signé à Tottenham, un club qui vend des places à 1 000 euros et où il n’y a pas un ultra », s'agace-t-il dans les colonnes de La Tribune du Dimanche avant de poursuivre.
«De Zerbi nous a fait croire qu’il se sentait comme un ultra»
« J’en ai marre des mecs qui nous disent qu’ils ont le sang bleu et blanc. On veut un dirigeant qui regarde les CV et désigne un entraîneur qui entraîne, un directeur sportif qui recrute de bons joueurs, un arrière gauche qui joue à son poste… C’est un vrai métier qui demande des compétences, comme boulanger. C’est pourquoi Éric Di Meco, par exemple, a demandé qu’on le laisse tranquille. Marseille, c’est la folie et c’est aussi ce que j’aime, mais il faut un président calme et réfléchi. Qui incarne le club aujourd’hui ? Je voudrais bien savoir qui s’occupe de préparer la saison prochaine… », ajoute Mathieu Madenian.