«Personne ne sait s'il sera là en juillet» : La demande «impossible» de l'OM à ses joueurs !

Amadou Diawara

Après la défaite de l'OM à Lorient, Medhi Benatia a poussé un énorme coup de gueule. Présent en zone mixte ce samedi, le directeur sportif sportif phocéen a reproché à ses joueurs de ne pas avoir laissé éclater leur colère dans le vestiaire après la rencontre. D'après un proche du groupe, les protégés d'Habib Beye ne peuvent pas se mobiliser parce qu'ils sont en plein doute concernant leur avenir à Marseille.

Ce samedi, l'OM a été surpris par le FC Lorient. En effet, les Merlus l'ont emporté face aux Marseillais au Moustoir (2-0). Après le coup de sifflet final de la rencontre, Medhi Benatia s'est emporté en zone mixte, s'en prenant à ses joueurs.

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«Il est impossible de demander à un effectif de se mobiliser...» « Je ne comptais plus prendre la parole jusqu'à la fin de l'année parce que je pense qu'on a beaucoup trop parlé les six premiers mois (...) mais quand je vois le match qu'on fait aujourd'hui, même si je n'ai pas envie de parler, je suis obligé de venir à la presse, parce que c'est un scandale. C'est un scandale. Tu joues Lorient, qui n'a plus rien à jouer, et tu ne gagnes pas un duel et tu n'as pas une course vers l'avant et tu n'es pas entreprenant, tu ne tentes rien et tu les regardes. Dans le stade, ils font la "ola" parce qu'ils te font un petit pont, crochet... Eh oui, c'est ça la vérité. Quand tu rentres ici, que tu as cinq finales à jouer (les cinq dernières journées, NDLR) pour un objectif de Ligue des champions, ça doit se voir, sauf que ça ne se voit pas. A ton avis, combien sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro, personne. Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place, tout ça. Donc en fait, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes ? », a pesté Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM.