Payet et Mandanda de retour à l’OM à leur retraite : Le clan McCourt a fermé la porte !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au moment de prolonger leur contrat avec l’Olympique de Marseille en 2020, Dimitri Payet et Steve Mandanda s’étaient entendus pour une reconversion au sein du club. Depuis, celle-ci ne semble plus à l’ordre du jour. Via son compte X, Mohamed Toubache-Ter a livré des précisions sur le dossier.

Figures importantes de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Dimitri Payet et Steve Mandanda s’étaient mis d’accord avec la direction de l’époque au moment de prolonger pour une reconversion au sein du club une fois leur carrière de joueur terminée. Depuis, les deux anciens internationaux français sont à la retraite. Peut-on imaginer un retour dans l’encadrement, au moment où l’OM est en pleine reconstruction ?

« Il y avait la possibilité d’un retour, mais il n’y a pas eu de sollicitation » « Il y avait la possibilité d’un retour, c’est vrai. Mais il n’y a pas eu de sollicitation, a confié Steve Mandanda dans un entretien publié cette semaine par La Provence. Je ne savais pas ce que je voulais faire et ce que j’allais faire. Vu tout ce qu’il se passe aussi, ce n’était pas forcément le moment et j’estimais que je n’étais pas prêt pour les exigences et obligations qu’il peut y avoir au sein du club. La question ne s’est donc pas posée. Ce n’est pas parce qu’on a été un joueur qu’on est forcément un bon dirigeant. Il faut être sûr et prêt à assumer ce rôle ».