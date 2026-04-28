OM : Une embrouille a éclaté avec Hojbjerg… pour une histoire de chasuble

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tenu en échec par l’OGC Nice (1-1) dimanche soir, rien ne va plus à l’OM, où la tension est à son comble. Même des cadres de l’effectif ont du mal à cacher leur frustration, comme par exemple Pierre-Emile Hojbjerg, qui se serait accroché avec un membre du staff d’Habib Beye à l’entraînement.

Si Habib Beye a regretté le manque d’impact des entrants et surtout d'Himad Abdelli dimanche après le match nul contre l’OGC Nice (1-1), il n’y a pas qu’eux qui l’ont déçu depuis qu’il a été nommé entraîneur de l’OM. À son arrivée, le technicien sénégalais a retiré le brassard à Leonardo Balerdi pour le donner à Pierre-Emile Hojbjerg, dont la deuxième saison à Marseille est loin d’être à la même hauteur que sa première.

🎙️ "On doit gagner ce match, ce n'est pas bien ce qu'on fait."



L'énorme frustration de Pierre-Emile Højbjerg après #OMOGCN. pic.twitter.com/lfKIYGf1tq — L1+ (@ligue1plus) April 26, 2026

Hojbjerg s’est embrouillé avec un membre du staff Comme le rappelle L’Équipe, l’international danois (95 sélections) a été marqué par le départ d’Adrien Rabiot l’été dernier, ainsi que par celui de Roberto De Zerbi au mois de février. Selon le quotidien sportif, Pierre-Emile Hojbjerg se serait même accroché avec un membre du staff de l’OM à l’entraînement pour une histoire de chasuble. Le milieu de terrain âgé de 30 ans se serait ensuite excusé et a donc été titularisé par Habib Beye pour la réception de Nice, lui qui est également un des rares Olympiens à être resté proche de Medhi Benatia.