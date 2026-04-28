OM : Une embrouille a éclaté avec Hojbjerg… pour une histoire de chasuble

Tenu en échec par l’OGC Nice (1-1) dimanche soir, rien ne va plus à l’OM, où la tension est à son comble. Même des cadres de l’effectif ont du mal à cacher leur frustration, comme par exemple Pierre-Emile Hojbjerg, qui se serait accroché avec un membre du staff d’Habib Beye à l’entraînement.
Si Habib Beye a regretté le manque d’impact des entrants et surtout d'Himad Abdelli dimanche après le match nul contre l’OGC Nice (1-1), il n’y a pas qu’eux qui l’ont déçu depuis qu’il a été nommé entraîneur de l’OM. À son arrivée, le technicien sénégalais a retiré le brassard à Leonardo Balerdi pour le donner à Pierre-Emile Hojbjerg, dont la deuxième saison à Marseille est loin d’être à la même hauteur que sa première.
Hojbjerg s’est embrouillé avec un membre du staff
Comme le rappelle L’Équipe, l’international danois (95 sélections) a été marqué par le départ d’Adrien Rabiot l’été dernier, ainsi que par celui de Roberto De Zerbi au mois de février. Selon le quotidien sportif, Pierre-Emile Hojbjerg se serait même accroché avec un membre du staff de l’OM à l’entraînement pour une histoire de chasuble. Le milieu de terrain âgé de 30 ans se serait ensuite excusé et a donc été titularisé par Habib Beye pour la réception de Nice, lui qui est également un des rares Olympiens à être resté proche de Medhi Benatia.
« On doit gagner ce match, ce n’est pas bien ce qu’on fait »
Pierre-Emile Hojbjerg a d’ailleurs cru avoir offert la victoire à son équipe, avant l’égalisation d’Elye Wahi sur penalty en fin de match. Le capitaine de l’OM a eu du mal à cacher sa frustration après la rencontre. « Franchement, je ne m’attendais pas à ce que les supporters viennent comme ça aujourd’hui, avec tellement de support et d’engagement. Ils étaient là derrière nous, on savait que c’était un moment difficile, mais ils étaient tous là et qu’on n’ait pas pu gagner aujourd’hui pour moi c’est… », a déclaré Pierre-Emile Hojbjerg au micro de Ligue 1+. « On doit gagner ce match. On doit arrêter de parler dans la semaine, on doit arrêter de parler maintenant. Et c’est… je dois faire attention à ce que je dis. On doit gagner ce match, ce n’est pas bien ce qu’on fait. »