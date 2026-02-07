OM : «Tu critiques De Zerbi ?», la scène lunaire au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant battu Rennes en début de semaine, l’OM tente de se relancer. Malgré tout, l’élimination directe en Ligue des Champions semble avoir laissé des traces, et les critiques sont revenues vers Roberto De Zerbi. Pas épargné ces derniers temps, l’entraîneur italien a néanmoins reçu un soutien pour le moins inattendu du côté du PSG ce samedi. Explications.

L’OM se trouve face à un tournant décisif de sa saison. Troisième de Ligue 1, le club phocéen a pris du retard sur Lens et le PSG. Si Marseille est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’élimination humiliante en Ligue des Champions a déclenché une nouvelle période de turbulences. Pour ne rien arranger, l’OM a concédé un match nul dans les derniers instants du match face au Paris FC quelques jours plus tard…

L’Algérie plutôt que l’OM : La réponse de Samir Nasri qui risque de surprendre plusieurs Marseillais ! https://t.co/5Gj4d0oIWX — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

De Zerbi n’a pas échappé aux critiques Forcément, les critiques ont été nombreuses autour de Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais s’est même entretenu avec sa direction alors que plusieurs médias ont évoqué la possibilité d’un départ. Bien resté sur le banc du club phocéen, De Zerbi espère toujours mener l’OM au sommet. Et cela tombe bien, Marseille va faire face à un test XXL ce dimanche soir sur la pelouse du PSG. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique lui, n’a pas manqué de voler au secours de son homologue.