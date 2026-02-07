Luis Enrique : Signature de rêve au PSG, une date déjà annoncée ?

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Luis Enrique a complètement transformé le club de la capitale, lui permettant notamment de remporter la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière. Les dirigeants parisiens sont convaincus que l’Espagnol est l’homme de la situation et ils aimeraient d’ailleurs prolonger son contrat et une date est déjà évoquée.

La saison dernière, le PSG a presque remporté toutes les compétitions qu’il a disputées. Le club de la capitale a pu s’appuyer sur un effectif de grande qualité, mais également sur un coach de talent. Débarqué à l’été 2023, Luis Enrique a fait passer un stade à Paris. L’entraîneur espagnol a apporté toute sa soif de victoires mais également sa grande exigence, qui font aujourd'hui à la réussite d’Ousmane Dembélé et de ses coéquipiers.

Luis Enrique est sous contrat jusqu’en 2027 Le PSG n’a pas attendu de gagner la Ligue des champions pour savoir que Luis Enrique était le coach dont il avait besoin. En février 2025, le club de la capitale avait d’ailleurs officialisé la prolongation de l’entraîneur espagnol jusqu’en 2027 avant la rencontre face à l’AS Monaco. L’ancien coach du FC Barcelone possède donc encore plus d’un an de contrat avec Paris, mais cela pourrait rapidement changer.