OM - Pierre Ménès s’attaque à Medhi Benatia : Il en rajoute une couche après sa colère

Samedi, l'OM a connu une nouvelle défaite en Ligue 1 face à Lorient qui n'arrange clairement pas ses affaires. A l'issue de la rencontre, Medhi Benatia s'est présenté longuement devant les micros des journalistes en dézinguant ses joueurs. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, y compris chez les observateurs. Pierre Ménès n'y est pas allé de main morte.
Après avoir réussi à construire une équipe qui semblait sur le papier taillée pour de meilleurs résultats, Medhi Benatia a été rattrapé par la réalité des résultats. Sur le point de quitter le navire, il a tenu à expliquer devant la presse tout ce qui ne va pas dans cette équipe. Il peste notamment contre le manque de révolte des joueurs de l'OM, qui viennent de manquer une occasion dans la course à la qualification pour la Ligue des champions l'année prochaine.
Medhi Benatia en colère, Pierre Ménès passe à l'attaque
Pas du tout convaincu par la qualité du match proposé par l'OM, Medhi Benatia a vivement critiqué l'attitude des joueurs. Pierre Ménès n'a pas du tout été convaincu par sa longue prise de parole. Il a d'ailleurs tout de suite réagi samedi soir sur son compte X : « Le mec est incroyable. Il se barre il revient pour finalement annoncer qu’il se casse à la fin la saison. Et rien n’est jamais de sa faute. Un champion. »
Pierre Ménès en rajoute une couche
Ce dimanche matin, Pierre Ménès n'a pas hésité à revenir sur le sujet comme son avis a également suscité de nombreuses réactions. Il reproche à Medhi Benatia de trop rejeter la faute sur les joueurs. « Beaucoup de critiques forcément c’est Marseille sur mon tweet sur la sortie de Benatia. Certains trouvent qu’il prend sa part de responsabilité mais il ne fait qu’ironiser sur les critiques qui lui sont faites . Qui a viré Rabiot et Rowe après leur bagarre à Rennes? Alors qu’eux avaient réagi à la défaite ? Qui a mis en scène sa démission avant de revenir pour repartir à la fin de la saison ? Quel impact peut-il avoir sur le groupe désormais ? Qui a choisi Beye qui n’est absolument pas prêt pour ce genre de mission et de club ? Alors faire une sortie médiatique de 5 minutes n’a qu’un seul but: détourner l’attention sur la situation du club et son travail. Et la on peut dire qu’il a parfaitement reussi son coup » écrit l'ancien journaliste de Canal+.