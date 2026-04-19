OM - Pierre Ménès s’attaque à Medhi Benatia : Il en rajoute une couche après sa colère

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, l'OM a connu une nouvelle défaite en Ligue 1 face à Lorient qui n'arrange clairement pas ses affaires. A l'issue de la rencontre, Medhi Benatia s'est présenté longuement devant les micros des journalistes en dézinguant ses joueurs. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, y compris chez les observateurs. Pierre Ménès n'y est pas allé de main morte.

Après avoir réussi à construire une équipe qui semblait sur le papier taillée pour de meilleurs résultats, Medhi Benatia a été rattrapé par la réalité des résultats. Sur le point de quitter le navire, il a tenu à expliquer devant la presse tout ce qui ne va pas dans cette équipe. Il peste notamment contre le manque de révolte des joueurs de l'OM, qui viennent de manquer une occasion dans la course à la qualification pour la Ligue des champions l'année prochaine.

«C'est un scandale» : La défaite de trop pour l’OM, Medhi Benatia se lâche contre les joueurs devant les journalistes ! https://t.co/LCqZ68dcAi — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Medhi Benatia en colère, Pierre Ménès passe à l'attaque Pas du tout convaincu par la qualité du match proposé par l'OM, Medhi Benatia a vivement critiqué l'attitude des joueurs. Pierre Ménès n'a pas du tout été convaincu par sa longue prise de parole. Il a d'ailleurs tout de suite réagi samedi soir sur son compte X : « Le mec est incroyable. Il se barre il revient pour finalement annoncer qu’il se casse à la fin la saison. Et rien n’est jamais de sa faute. Un champion. »