OM - Habib Beye s’en prend à la presse : Les consultants de La Chaine L’Equipe lui répondent

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi, avant la rencontre entre l’OM et le FC Nantes, Habib Beye s’est présenté en conférence de presse. Et voilà que l’entraîneur du club phocéen avait des choses à dire, s’en prenant notamment aux mensonges qui peuvent sortir dans la presse. Beye a poussé un coup de gueule et sur le plateau de L’Equipe de Greg, on a tenu à lui répondre.

En pleine crise à l’OM, Habib Beye a tenu à dénoncer les mensonges de la presse. En conférence de presse ce jeudi, l’entraineur du club phocéen a lâché : « J'entends beaucoup de choses sur le vestiaire, certains manquent de déontologie journalistique. Quand je vois les mensonges que j'entends... C'est désolant, quand vous n'avez pas l'information, il ne faut pas chercher à l'inventer. C'est très facile de vérifier les informations. Quand je vois ce qui est construit autour de ma personne, je ne suis pas surpris. J'ai une très bonne relation avec mes joueurs. (…) La pression et la tension existent dans un vestiaire, de la première à la dernière journée. Il y a toujours du relief dans un vestiaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il explose. Ce n'est pas le cas. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est toujours la même musique qui revient et qu'on invente les mêmes histoires. J'ai l'impression que c'est toujours lié à ma présence. Ce qui me dérange, c'est les mensonges ».

« Ce n’est pas vrai… » Forcément, ce coup de gueule d’Habib Beye n’est pas passé inaperçu. Il en a été question sur le plateau de L’Equipe de Greg. Réagissant aux propos de l’entraîneur de l’OM, Grégory Ascher a confié : « Il était sans doute le meilleur des consultants, là c’est plus compliqué en tant qu’entraineur de l’OM. Je ne le connais pas, je peux en parler librement, quand je le regardais à la télé il était très bon, quand je le vois en coach de l’OM, il y a beaucoup de moi et de je. J’ai un peu de mal à trouver la sortie ». De son coté, Candice Rolland a elle dit des propos d’Habib Beye : « Ce que je ne comprends pas, il dit que c’est très difficile de vérifier, c’est faux. Tout est cloisonné, tu as beau demander, on ne te répond pas. Déjà ça ce n’est pas vrai. Après il dit « c’est très lié à moi ». On revient un an en arrière, on avait sorti que le vestiaire s’était retourné contre De Zerbi, qui avait démenti ces informations. Ce n’est pas lié à Habib Beye. C’est comme ça dans tous les clubs. Mais pourquoi c’est encore lié à lui ? Ce n’est pas vrai. C’est un grand club, ça ne marche pas, il sera la cible des critiques ».