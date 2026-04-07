OM : Habib Beye a trouvé son grand attaquant et balance son nom !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Mason Greenwood, l'OM s'est incliné sur la pelouse de l'AS Monaco, mais pour Habib Beye, tout n'est pas à jeter dans la prestation marseillaise. Bien au contraire. L'entraîneur de l'OM salue notamment la prestation de l'un de ses attaquants qui pourrait tout changer.

Dimanche soir, l'OM se présentait sur la pelouse de l'AS Monaco dans un match crucial dans la course au podium et donc à la qualification à la Ligue des champions. Mais les Olympiens ont chuté sur le Rocher (1-2) dans une rencontre où l'absence de Mason Greenwood s'est cruellement faite ressentir notamment dans le dernier geste, l'OM ayant peiné à la finition. Néanmoins, Habib Beye s'est réjoui de la prestation d'Amine Gouiri qui a a marqué et livré un match très intéressant. Le coach marseillais a visiblement trouvé son grand attaquant.

Beye s'enflamme pour Gouiri « J’ai beaucoup aimé son match. Il nous apporte de la qualité technique et de la mobilité entre les lignes. Il a posé beaucoup de problèmes à Monaco et a permis de créer du lien dans notre jeu. Il revient bien physiquement après sa blessure, et son but est une récompense. On aurait aimé que ce soit aussi une récompense collective », a-t-il confié en conférence de presse avant de poursuivre.