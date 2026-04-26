OM - Coup de gueule sur RMC : Facundo Medina avait déjà «allumé» un de ses coéquipiers

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'OM en ce moment, rien ne va plus. Battu par le FC Lorient le week-end dernier, le club a proposé une piètre prestation qui a fait sortir Medhi Benatia de ses gonds. Ce dernier s'en est pris à ses joueurs, un coup de gueule qui a été suivi par Facundo Medina. Pour le défenseur argentin, ce n'était pas la première fois qu'il reprochait quelque chose à un coéquipier.

Prêté à l'OM l'été dernier avec une option d'achat obligatoire, Facundo Medina s'est rapidement intégré à l'effectif malgré ses difficultés sur le plan physique. L'Argentin, qui évolue en France depuis son arrivée au RC Lens en 2020, a poussé un coup de gueule à la suite de la prise de parole de Medhi Benatia face aux journalistes. Et il n'en était pas à son coup d'essai...

OM - Coup de gueule de Medina : «J’ai rarement vu ça», un ancien joueur du PSG n’en revient pas ! https://t.co/edJeGVfuKi — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

Facundo Medina pousse un coup de gueule sur ses coéquipiers Défenseur argentin, Facundo Medina n'a donc pas hésité à en rajouter une couche après les propos de Medhi Benatia. « Je ne sais pas si son message est bien perçu ou si certains n’ont pas aimé mais on ne peut pas accepter cette attitude. Excusez-moi du terme mais le match qu’on a fait à Lorient c’est de la merde. Son coup de gueule, la punition, peut-être que ça a dérangé. Mais on peut parler de tactique, de ce que vous voulez, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Et on a fait les cons, on est naze. Je l’ai dit en face à certains joueurs, je ne vous dirai pas qui par respect, mais là, on parle de joueurs… qui ont beaucoup d’expérience. Certains jouent en sélection, sont champions du monde, champion d’Europe, chacun sait ce qu’il donne sur le terrain et ce qu’il a dans sa tête » avait-il notamment déclaré.