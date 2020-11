Foot - OM

OM - Clash : Pierre Ménès fracasse Dimitri Payet... pour sa coupe de cheveux !

Publié le 9 novembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Après un début de saison difficile, Dimitri Payet se retrouve sous le feu des critiques. Pour son jeu, mais pas seulement.

La saison dernière, Dimitri Payet a porté l'OM en l'absence de Florian Thauvin. Le numéro 10 a trouvé le chemin des filets à neuf reprises et réalisé quatre passes décisives en 22 matches. Mais cette saison, l'international français semble caler. En Ligue 1, l'ailier de 33 ans ne s'est montré que trop peu décisif au cours de ses six apparitions. En effet, Dimitri Payet ne compte qu'un but et une passe décisive, avec en prime un carton rouge reçu contre l'OL. Et c'est encore plus compliqué en Ligue des Champions avec notamment le penalty manqué à Porto.

« Avec une coupe de cheveux pareil, quel signal t'envoies ? »