OM : C’est confirmé, le divorce est acté entre Benatia et Greenwood

Axel Cornic

Isolé depuis le départ de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria, Medhi Benatia ne semble plus vraiment en odeur de sainteté à l’Olympique de Marseille. La rupture serait totale avec plusieurs cadres de l’effectif et cela serait notamment le cas de Mason Greenwood, star de l’attaque phocéenne. Evidemment, son dernier coup de gueule après la défaite face au FC Lorient (2-0), n’a en rien arrangé les choses...

On ne pouvait pas imaginer pire fin de saison à Marseille. Elle avait déjà commencé très mal avec la désormais bagarre de Rennes, qui a mené au départ d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, mais elle pourrait bien terminer en catastrophe. L’OM est en effet loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions, après la défaite face au FC Lorient lors de la dernière journée de Ligue 1 et pour ne rien arranger, en interne certains évoquent un véritable champ de ruines.

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C’est la guerre entre Benatia et Greenwood ? Le coup de gueule de Medhi Benatia, qui s’en est violemment pris aux joueurs de l’OM, ne serait en effet que la partie visible de l’iceberg. On parle en effet d’une cassure nette entre le directeur sportif et les principaux cadres de l’effectif, qui remonterait déjà au mois de janvier. « Il y a beaucoup de choses qui sortent. Il ne faut pas croire que les joueurs ne parlent pas, que les agents des joueurs ne parlent pas. On s’aperçoit en fait que le divorce entre Benatia et le groupe est totalement consommé. Ça ne date même pas du match de Lorient » a récemment confirmé Pierre Ménès.