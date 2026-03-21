OM : Beye a le même problème que De Zerbi, ça va mal finir ?

Amadou Diawara

Alors que les résultats de l'OM était en dents de scie, Habib Beye a pris la place de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Toutefois, le coach sénégalais aurait le même problème que son prédécesseur. Ce qui ne présage rien de bon pour l'OM.

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a échangé avec le journaliste Benoit Boutron sur la situation actuelle de l'OM. D'après l'ancien milieu gauche du PSG, le club marseillais était capable de perdre contre tout le monde avec Roberto De Zerbi, et c'est toujours le cas avec Habib Beye.

🗨️ "Le XI type de Beye n'a jamais dégagé la force d'une grande équipe. Même en cas de victoire face au Losc, je ne serai pas confiant, car ils ont montré qu'ils pouvaient perdre contre tout le monde. En ce moment, Monaco est une meilleure équipe que l'OM", estime @RothenJerome. pic.twitter.com/6rmxaEr0rU — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 20, 2026

«Ils n'ont jamais dégagé la force d'une grande équipe» « Tu te rends compte de l'équipe que t'as pour affronter Lille, qui est fatigué et qui a joué tous les trois jours pendant un mois là ? Tu te rends compte de la différence ? Mais arrête de me parler de "l'équipe que t'as" ! Cette équipe type d'Habib Beye a déjà été mise en place par Roberto De Zerbi, peut-être pas de la même façon, pas avec les mêmes consignes, parce que c'était avec un autre entraineur, mais on a vu, individuellement, des joueurs qui pataugeaient. Je suis désolé. T'as beau me dire les noms un par un... C'est sur qu'ils ont une bonne carrière pour la plupart, mais ensemble, ils n'ont jamais dégagé la force d'une grande équipe. Donc arrêtez ! Même s'ils gagnaient contre Lille, cette équipe-là a montré, à travers les résultats, qu'elle pouvait perdre contre tout le monde », a affirmé Jérôme Rothen, avant de poursuivre son raisonnement.