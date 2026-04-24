Nouveau logo à l'OM : «Faisons un référendum», Di Meco s’emporte sur la polémique du moment !

Comme beaucoup de supporters de l’OM, Benoît Payan n’apprécie pas le nouveau logo du club phocéen et n’a pas hésité à le faire savoir cette semaine. De quoi faire bondir Éric Di Meco, qui ne comprend pas la polémique concernant ce changement officialisé au début du mois.
L’OM s’apprête à conclure une saison très mouvementée sur le plan sportif, mais pas seulement. Le 8 avril dernier, le club officialisait son nouveau logo qui n’a laissé personne indifférent, certains supporters phocéens appréciant cette touche de modernité, tandis que d'autres détestent la nouvelle identité graphique. Cette semaine, le maire de la ville s’est immiscé dans le débat.
Le maire de Marseille trouve le logo de l’OM « horrible »
« Il est horrible, a lâché Benoît Payan au micro de BFM Marseille. J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. Je pense que c’est une erreur. Je pense qu’il faut la réparer. Vous vous rendez compte que Volkswagen a tourné son logo en se moquant de nous, en disant : en fait le logo de l’OM, c’est le logo de Volkswagen… Bon, voilà. Je pense qu’il ne correspond pas tout à fait à l’Olympique de Marseille. Certains me disent : on va s’y habituer. Oui, on s’habitue à tout. Mais moi, il ne me plaît pas ». Une prise de parole qui n’a pas été au goût d’Éric Di Meco.
« On n’a tellement pas de soucis en ce moment en France et à Marseille, s’ils veulent faire un référendum… »
« Cette histoire de logo, tout le monde est devenu fou, a critiqué la légende de l’OM dans le Super Moscato Show. Les gens ne peuvent pas juste dire ‘je l’aime’ ou ‘je ne l’aime pas’ ? Pourquoi quand tu ne l’aimes pas, tu ne veux pas acheter le maillot, tu veux le changer ? Je ne comprends pas. Moi, il se trouve que je l’aime ! Je l’ai dit dès le premier jour et je ne suis pas le seul. Il est moderne. Maintenant, on n’a tellement pas de soucis en ce moment en France et à Marseille, s’ils veulent faire un référendum sur le logo pour le changer s’il y a la majorité, moi je suis un démocrate ! On a que ça à faire, ça fait longtemps qu’on n’a pas voté, ça fait quinze jours. Faisons un référendum sur le logo et on le change. S’ils font un nouveau logo qui ne me plaît pas, je ne vais pas lancer un appel au boycott. Je ne comprends pas. »