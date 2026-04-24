Nouveau logo à l'OM : «Faisons un référendum», Di Meco s’emporte sur la polémique du moment !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme beaucoup de supporters de l’OM, Benoît Payan n’apprécie pas le nouveau logo du club phocéen et n’a pas hésité à le faire savoir cette semaine. De quoi faire bondir Éric Di Meco, qui ne comprend pas la polémique concernant ce changement officialisé au début du mois.

L’OM s’apprête à conclure une saison très mouvementée sur le plan sportif, mais pas seulement. Le 8 avril dernier, le club officialisait son nouveau logo qui n’a laissé personne indifférent, certains supporters phocéens appréciant cette touche de modernité, tandis que d'autres détestent la nouvelle identité graphique. Cette semaine, le maire de la ville s’est immiscé dans le débat.

Les joueurs de l'OM en «détention provisoire» à la Commanderie ? Quinten Timber se lâche face aux journalistes ! https://t.co/8U4yEzPjqD — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

Le maire de Marseille trouve le logo de l’OM « horrible » « Il est horrible, a lâché Benoît Payan au micro de BFM Marseille. J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. Je pense que c’est une erreur. Je pense qu’il faut la réparer. Vous vous rendez compte que Volkswagen a tourné son logo en se moquant de nous, en disant : en fait le logo de l’OM, c’est le logo de Volkswagen… Bon, voilà. Je pense qu’il ne correspond pas tout à fait à l’Olympique de Marseille. Certains me disent : on va s’y habituer. Oui, on s’habitue à tout. Mais moi, il ne me plaît pas ». Une prise de parole qui n’a pas été au goût d’Éric Di Meco.