Mourinho et Guardiola à l’OM : Le coup de gueule inattendu sur RMC !

Axel Cornic

On pensait l’Olympique de Marseille d’Habib Beye enfin lancé, avec la dernière défaite qui remonte au 20 février, face au Stade Brestois (2-0). Mais le club phocéen s’est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis avec une défaite à domicile face au LOSC (1-2), qui pour le moment ne lui fait toutefois pas perdre la troisième place de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Mais cela n’empêche pas certains observateurs de s’inquiéter...

L’hiver a fait des nombreuses victimes à Marseille. Première et non des moindres, l’entraineur Roberto De Zerbi. Grandement fragilisé par l’élimination rocambolesque en Ligue des Champions, l’Italien a fait ses valises et a été remplacé au pied levé par Habib Beye. Mais ça n’a rien changé, puisque tout ne va pas au mieux pour l’OM.

«Il devrait quitter l’OM…» : Un nouveau départ important se prépare ? https://t.co/bIilfG6L7m — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Selon moi, les principaux responsables sont toujours les joueurs » La défaite face à Lille a réveillé les vieux démons autour de l’OM, où selon Éric Di Meco on n’a pas su régler le véritable problème. « Selon moi, les principaux responsables sont toujours les joueurs. Cette histoire de l’entraineur qui quand ça gagne ou ça perd est le principal responsable, j’ai du mal. C’est le nouveau football, où l’entraineur a pris une place un peu trop importante par rapport à la réalité » a expliqué l’ancien défenseur marseillais, au micro de RMC.