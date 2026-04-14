Mercato - OM : Le mensonge d’un joueur sur son salaire balancé par un journaliste ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les séparations entre les joueurs et les clubs où ils ont passé du temps ne sont pas toujours évidentes à gérer, et cet ancien milieu de terrain de l’OM en sait quelque chose. Après six ans au club, il a été poussé au départ alors qu’on lui avait initialement promis une prolongation de contrat avec un beau salaire. Et alors qu’il a réglé ses comptes dans la presse, un journaliste estime que ce joueur a arrangé la vérité sur son départ de l’OM.

Roberto De Zerbi n’avait pas hésité à faire des choix forts lors de son passage en tant qu’entraîneur de l’OM, et certains joueurs en ont fait les frais. C’est notamment le cas de cet ancien taulier du vestiaire marseillais, passé par le club durant six saisons mais qui a finalement été poussé au départ l’été dernier : Valentin Rongier (31 ans). Et l’ancien milieu de terrain de l’OM estime d’ailleurs ne pas avoir été respecté avant son transfert à Rennes, puisqu’il était initialement prévu un nouveau contrat avec une revalorisation salariale à son sujet.

«C'est quasiment fait» avec l'OM : La blague lâchée pour répondre à la rumeur de son arrivée https://t.co/vp3T9LUwN1 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Rongier a balancé sur son départ de l’OM Rongier s’est récemment lâché sur les coulisses de son départ de l’OM au micro de Media Carré : « On peut parler d’un manque de respect à partir du moment 𝗼𝘂̀ 𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁 𝘀𝗶𝘅 𝗮𝗻𝘀, 𝘁’𝗮𝘀 𝘁𝗼𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲́, 𝘁’𝗮𝘀 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗶𝘁 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝘁 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗵𝗮𝘂𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲, 𝘁’𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲́ 𝗹𝗲𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝘂 𝗰𝗹𝘂𝗯, 𝘁𝘂 𝗮𝘀 𝘀𝗼𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲́𝗽𝗼𝗻𝗱𝘂 𝗮𝘂𝘅 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗰̧𝗮 𝗻’𝗮𝗹𝗹𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗮𝘀… C’est mon boulot, ok, mais j’aurais aimé un autre départ… 𝗢𝗻 𝗺’𝗮 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲́ 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗻𝗶 𝗱’𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 𝗱𝘂 𝗷𝗼𝘂𝗿 𝗮𝘂 𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻. Heureusement avec mon âge j’ai pu relativiser, mais si ça m’était arrivé cinq ans plus tôt… Ça m’aurait fait très très mal. 𝗔𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝗱’𝗵𝘂𝗶, 𝗷’𝗮𝗶 𝗺𝗮 𝗳𝗲𝗺𝗺𝗲, 𝗺𝗼𝗻 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁 𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗲𝘁 𝗷𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘅 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿 𝗺𝗼𝗻 𝗺𝗲́𝘁𝗶𝗲𝗿 », a confié l’ancien milieu de terrain de l’OM. Mais est-ce vraiment la vérité ?