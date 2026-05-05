Mercato : Le jour où l’OM a signé un ancien joueur de l’équipe de France pour «le minimum syndical»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une dernière aventure digne d’un baroud d’honneur. Au terme de près d’une décennie dans un seul et même club à se battre contre les blessures, Abou Diaby faisait le choix de signer à l’OM après la fin de son contrat à Arsenal. Cependant, son corps ne lui a pas fait de cadeaux. Résultat : six apparitions en deux ans seulement, mais pas une grosse perte financière pour l’Olympique de Marseille/

Neuf ans et demi après avoir quitté l’AJ Auxerre et la France pour Arsenal, Abou Diaby profitait de son statut d’agent libre pour se lancer un ultime challenge à seulement 29 ans. Cela faisait presque 10 ans que son corps devait régulièrement faire face à des rééducations dues à de multiples blessures. En rejoignant l’OM à l’été 2015, Diaby voulait se tester. Mais seulement deux ans plus tard, la fin de son aventure dans la cité phocéenne était annoncée.

«Sincèrement, ça a été une magnifique expérience» Au cours d’une longue entrevue avec L’Equipe Mag, l’ex-milieu de terrain de l’équipe de France est brièvement revenu sur les coulisses de son arrivée à l’OM. En acceptant un contrat digne du « minimum syndical » selon le média sportif, Diaby cultivait uniquement le désir de se relancer sportivement et rien d’autre. « Sincèrement, ça a été une magnifique expérience. L'idée était d'essayer de me remettre en état pour jouer à un bon niveau ».