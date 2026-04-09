McCourt a trouvé son nouveau président : La bonne nouvelle pour l’OM… qui ne concerne pas le football

Axel Cornic

Depuis le départ de Pablo Longoria, tout le monde se demande qui deviendra le nouveau président de l’Olympique de Marseille, avec Alban Juster qui dès le départ n’est arrivé que pour assurer l’intérim. Et avec la conférence de presse de Frank McCourt annoncé pour ce vendredi tout le monde se dit qu’il a été trouvé... même si un nom a déjà fuité ces dernières heures.

C’est peut-être le premier pas vers un nouveau cycle à Marseille. Emporté par la crise de février, Pablo Longoria n’est plus à l’OM et sa succession a animé les débats ces dernières semaines. Et Frank McCourt semble enfin avoir trouvé l’heureux élu, puisque La Provence et Le Parisien assurent qu’il aurait décidé de miser sur Stéphane Richard.

Équipe de France : Un an plus tard, «l’hommage» arrive enfin pour Griezmann ? https://t.co/S1NL0lxEEW — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Je pense que là, Frank McCourt a un peu sifflé la fin de la récré » Notamment connu pour son rôle de vice-président d’Orange, qu’il a quitté en janvier 2022, l’homme de 64 ans semble en tout cas déjà faire l’unanimité auprès des observateurs de la Ligue 1. « C’est quelqu’un qui est régulièrement cité pour sa compétence hors footballistique pure. C’est plutôt un grand dirigeant. Je pense qu’après quelques années de démesures, de dépenses et de mercato à outrance de l’ère Pablo Longoria, je pense que là, Frank McCourt a un peu sifflé la fin de la récré. Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient vendu un projet de 2-3 ans avec de la stabilité, un entraineur en place » a expliqué Giovanni Castaldi, dans l'émission L'Equipe de Greg.