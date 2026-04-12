L’OM lâche «des fortunes» pour un nouveau logo : Le coup de gueule de Bertrand Latour

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mercredi dernier, l’OM a officialisé son nouveau logo, présent sur les maillots du club à partir de la saison 2026-2027. Un logo qui est loin de faire l’unanimité, aussi bien auprès des supporters que des observateurs. C’est notamment le cas de Bertrand Latour, qui a du mal à comprendre l’intérêt pour Marseille de changer son écusson.

Décidément, l’heure est au changement à l’OM. Deux jours avant la présentation de Stéphane Richard, intronisé en tant que président, Marseille a officialisé mercredi son nouveau logo. C’est la première fois en 22 ans que Marseille change son écusson et le nouveau doit « être capable de s’adapter à tous les canaux médiatiques, digitaux, sur toutes les plateformes, c’est fondamental pour l’avenir du club », a expliqué Alessandro Antonello, directeur général du club, auprès de RMC Sport.

« Ça décrit quand même parfois les tours d’ivoire dans lesquelles sont les dirigeants » « On a les impératifs sportifs, avec cette lutte pour le podium dans laquelle on est en course, et il y a en parallèle la temporalité business, marketing, corporate. Ce sont des projets structurants pour le club et on doit continuer à avancer là-dessus, même si la locomotive reste le sportif », a estimé pour sa part Alban Juster. Toujours est-il que ce nouveau logo est loin de faire l’unanimité. Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC jeudi, Christian Cataldo, président des Dodgers, a répondu au président intérimaire de l’OM : « Quand j'entends le président par intérim… Il pose sa merde et il va se casser dans trois ou quatre mois. Il nous laissera son caca avec nous, avec son logo. Initialement, il n'y avait pas l'étoile ni le 'Droit au But'. C'est parce qu'on a crié très fort à la dernière réunion qu'il est là le 'Droit au But'. Il n'avait pas compris que c'était notre identité, notre devise. »

Nouveau logo de l'OM : "Ca décrit les tours d'ivoire dans lesquelles sont les dirigeants"@LatourBertrand au micro de @PhilSANFOURCHE dans #OnRefaitLeMatch pic.twitter.com/UmDYWqZKcX — RTL France (@RTLFrance) April 11, 2026