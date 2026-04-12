L’OM lâche «des fortunes» pour un nouveau logo : Le coup de gueule de Bertrand Latour

Mercredi dernier, l’OM a officialisé son nouveau logo, présent sur les maillots du club à partir de la saison 2026-2027. Un logo qui est loin de faire l’unanimité, aussi bien auprès des supporters que des observateurs. C’est notamment le cas de Bertrand Latour, qui a du mal à comprendre l’intérêt pour Marseille de changer son écusson.
Décidément, l’heure est au changement à l’OM. Deux jours avant la présentation de Stéphane Richard, intronisé en tant que président, Marseille a officialisé mercredi son nouveau logo. C’est la première fois en 22 ans que Marseille change son écusson et le nouveau doit « être capable de s’adapter à tous les canaux médiatiques, digitaux, sur toutes les plateformes, c’est fondamental pour l’avenir du club », a expliqué Alessandro Antonello, directeur général du club, auprès de RMC Sport.
« Ça décrit quand même parfois les tours d’ivoire dans lesquelles sont les dirigeants »
« On a les impératifs sportifs, avec cette lutte pour le podium dans laquelle on est en course, et il y a en parallèle la temporalité business, marketing, corporate. Ce sont des projets structurants pour le club et on doit continuer à avancer là-dessus, même si la locomotive reste le sportif », a estimé pour sa part Alban Juster. Toujours est-il que ce nouveau logo est loin de faire l’unanimité. Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC jeudi, Christian Cataldo, président des Dodgers, a répondu au président intérimaire de l’OM : « Quand j'entends le président par intérim… Il pose sa merde et il va se casser dans trois ou quatre mois. Il nous laissera son caca avec nous, avec son logo. Initialement, il n'y avait pas l'étoile ni le 'Droit au But'. C'est parce qu'on a crié très fort à la dernière réunion qu'il est là le 'Droit au But'. Il n'avait pas compris que c'était notre identité, notre devise. »
« S’ils veulent vendre plus de maillot, ils ont qu’à gagner plus de matchs »
Il n’y a pas que chez les supporters de l’OM que ce logo a du mal à passer. Auprès de la plupart des observateurs également, notamment en ce qui concerne Bertrand Latour. Dans On refait le match sur RTL, le journaliste de Canal+ a déclaré : « Je trouve que ça décrit quand même parfois les tours d’ivoire dans lesquelles sont les dirigeants, là en particulier des clubs de foot. C'est-à-dire que vous savez la portée symbolique d’un logo, du maillot… quand il s’agit d’une équipe de football. Là, ce n’est pas une enseigne de fast-food ou d’automobile. Donc je ne comprends pas l’intérêt, particulièrement quand vous êtes en plus en période extrêmement tendue. Si Marseille avait 15 points d’avance sur le Paris Saint-Germain, peut-être que le logo ferait un peu moins parler, mais là, hormis s’acheter des problèmes, je ne vois pas l’intérêt. Éventuellement payer des fortunes et des entreprises de marketing ou tartempion je ne sais pas quoi. Le logo de Marseille était très bien, je ne vois pas l’intérêt de le vendre. Et s’ils veulent vendre plus de maillot, ils ont qu’à gagner plus de matchs. »