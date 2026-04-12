«Il y a eu des moments où j'ai pleuré» : Un joueur avait vécu l’enfer à l’OM, «ça a été hyper difficile»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Porter le maillot de l'OM, club historique du championnat de France, représente une opportunité immense pour tous les joueurs. Certains passent une carrière à en rêver et arrivent à le réaliser mais cela ne se passe pas toujours comme prévu. Dans les années 2000, un ancien international français a connu un véritable cauchemar lors de son passage à l'OM. Il s'est confié en 2024.

Ancien international français aux 6 sélections entre 2000 et 2002, Philippe Christanval semblait promis à une brillante carrière. Après des débuts à Monaco, il signe au FC Barcelone où les choses se gâtent un peu. Pour relancer sa carrière, il choisit l'OM mais très vite les choses tournent au drame. C'est une période finalement très compliquée pour lui et il raconte pourquoi.

Mercato - OM : «Il ne restera pas», un «futur top joueur» va quitter Marseille ! https://t.co/LXkek8kZ7N — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Il signe à l'OM et cela tourne au drame Interrogé par L'Equipe en 2024, comme le quotidien français a souvent l'habitude de faire avec les anciens joueurs français, Philippe Christanval est ainsi revenu sur sa carrière en détail. Entre 2003 et 2005, il évolue à l'OM mais ne dispute que 17 petits matches. Il raconte. « Le moment où vous êtes senti le plus seul ? Durant ma période marseillaise (2003-2005), le point noir de ma carrière. Ça a été hyper difficile, notamment ma deuxième saison où je n'ai même pas joué, je crois que j'ai fait une saison blanche. J'arrivais de Barcelone, c'était un choix avant tout sportif. Je voulais faire partie des joueurs les plus importants de l'équipe et du club pour me relancer. Et au contraire, ç'a été un grand trou noir. Il y a même eu des moments où j'ai pleuré. C'était hyper dur » dit-il.