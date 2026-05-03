«La honte du foot français» : L’OM prend très cher sur RMC !

Pierrick Levallet

L’OM continue de sombrer. Ce samedi, le club phocéen s’est incliné face au FC Nantes (3-0) et voit ainsi ses espoirs de disputer la prochaine Ligue des champions s’éloigner. La formation marseillaise ne parvient pas à redresser la barre, et a donc pris très cher sur les antennes de RMC.

L’OM n’y arrive plus du tout. Alors que le dernier objectif de la saison était de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions, le club phocéen voit cette troisième place de Ligue 1 s’éloigner de plus en plus. Les hommes d’Habib Beye se sont inclinés sur la pelouse du FC Nantes ce samedi (3-0). Stephen Brun n’a donc pas manqué de critiquer véhément la formation marseillaise sur RMC.

«On a vu une démission de lâches» « On a vu une démission collective. On avait encore quelques doutes sur cette équipe en état de mort clinique. On a la preuve que c’est terminé, il n’y a plus rien. On a vu une démission de lâches. Parce que si tu es courageux, tu vas voir Habib Beye, tu vas voir les dirigeants et tu dis ‘je n’ai plus envie de jouer’ mais ces mecs là sont quand même grassement payés pour jouer sur le terrain et pour se faire humilier par Nantes. On le rappelle, ils ont quasiment un pied en Ligue 2, ils ont gagné 3 matchs de l’année dont 2 contre l’OM » a d’abord expliqué le consultant dans son émission Stephen Brunch.