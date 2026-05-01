«Il n’y a pas une bonne ambiance» : Mason Greenwood ne s’entend avec personne à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sportivement, depuis deux saisons, Mason Greenwood porte l’OM. Mais voilà que la situation est en train de se tendre avec l’ancien de Manchester United. Le malaise ne ferait que de croitre autour de l’attaquant olympien. Greenwood serait ainsi aujourd’hui au coeur de nombreuses tensions à l’OM, où il ne s’entendrait visiblement pas avec grand monde.

En ce moment, ça va mal à l’OM. Alors que le club phocéen est dans une situation sportive compliquée, celle-ci n’est pas arrangée à cause de multiples tensions au sein de l’effectif. Le cas Mason Greenwood est notamment aujourd’hui un sujet. Si l’Anglais est le fer de lance de l’équipe d’Habib Beye, voilà qu’il existerait de nombreuses frictions en coulisses. C’est ainsi que les relations avec Greenwood seraient particulières pour beaucoup de monde à Marseille.

« Son comportement n’est pas toujours adéquat avec le football de haut niveau » A l’occasion de l’émission Rothen s’enflamme, Fabrice Hawkins a évoqué ce malaise Mason Greenwood à l’OM. C’est alors que le journaliste de RMC a confié : « C’est vrai qu’il n’y a pas une bonne ambiance autour de Greenwood. Il y a eu des petites frictions, des accrochages la semaine qui a précédé la rencontre face à Nice avec Beye. On sait que ça ne se passe pas forcément bien avec le directeur du football, avec certains de ses coéquipiers qui constituent régulièrement le 11 de départ. Ce n’est pas facile. Son comportement n’est pas toujours adéquat avec le football de haut niveau. C’est ce qu’on nous fait savoir à l’OM ».