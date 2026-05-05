«Il faut savoir que je suis supporter de Marseille» : Quand Vincent Kompany déclarait son amour pour l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aujourd’hui entraîneur du Bayern Munich avec lequel il s’apprête à affronter le PSG mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions, Vincent Kompany n’a jamais caché son amour pour l’OM. Un attachement qu’il avait exprimé il y a un peu plus de dix ans, séduit par la génération de Basile Boli.

Une semaine après leur match mémorable au Parc des Princes (5-4), le PSG et le Bayern Munich se retrouveront mercredi à l’Allianz Arena afin de savoir laquelle des deux équipes accédera à la finale de la Ligue des champions, le 30 mai prochain à Budapest. Une rencontre très attendue, peut-être encore plus par Vincent Kompany, lui qui est un fan… de l’OM.

« Enfant, j'ai été séduit par la génération Basile Boli » « Il faut savoir que je suis supporter de Marseille », confiait l’entraîneur du Bayern Munich en 2013 auprès de Luis Fernandez, rapporte RMC. « Enfant, j'ai été séduit par la génération Basile Boli… Il y a eu plusieurs entraîneurs belges à l’OM (Raymond Goethals, Eric Gerets, ndlr), il y a toujours eu un lien entre la Belgique et Marseille. Quand je suis arrivé en équipe nationale, Daniel Van Buyten évoluait encore là-bas. J’étais d’ailleurs très heureux de jouer avec lui, principalement parce que c’était un joueur de Marseille. »