«Il faut savoir que je suis supporter de Marseille» : Quand Vincent Kompany déclarait son amour pour l’OM

Aujourd’hui entraîneur du Bayern Munich avec lequel il s’apprête à affronter le PSG mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions, Vincent Kompany n’a jamais caché son amour pour l’OM. Un attachement qu’il avait exprimé il y a un peu plus de dix ans, séduit par la génération de Basile Boli.
Une semaine après leur match mémorable au Parc des Princes (5-4), le PSG et le Bayern Munich se retrouveront mercredi à l’Allianz Arena afin de savoir laquelle des deux équipes accédera à la finale de la Ligue des champions, le 30 mai prochain à Budapest. Une rencontre très attendue, peut-être encore plus par Vincent Kompany, lui qui est un fan… de l’OM.
« Enfant, j'ai été séduit par la génération Basile Boli »
« Il faut savoir que je suis supporter de Marseille », confiait l’entraîneur du Bayern Munich en 2013 auprès de Luis Fernandez, rapporte RMC. « Enfant, j'ai été séduit par la génération Basile Boli… Il y a eu plusieurs entraîneurs belges à l’OM (Raymond Goethals, Eric Gerets, ndlr), il y a toujours eu un lien entre la Belgique et Marseille. Quand je suis arrivé en équipe nationale, Daniel Van Buyten évoluait encore là-bas. J’étais d’ailleurs très heureux de jouer avec lui, principalement parce que c’était un joueur de Marseille. »
« Kompany est fan de l’OM »
Quelques années plus tard, en 2015, Michy Batshuayi, qui évoluait alors à l’OM, confirmait dans un entretien accordé à So Foot : « Kompany est fan de l’OM. Il venait ici pour voir les entraînements quand il était petit. Quand je dis que les Belges aiment l’OM… » En novembre 2024, quand le Bayern Munich s’était imposé face au PSG (1-0) lors de la phase de ligue de la Ligue des champions, Samir Nasri avait lui aussi rappelé l’attachement de Vincent Kompany, avec lequel il a joué à Manchester City, pour l’OM. « Je suis content parce que Vincent est supporter de l’OM donc c’était important qu’il ne perde pas contre Paris », déclarait sur le plateau de Canal+ celui qui est né et a été formé à Marseille.