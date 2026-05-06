PSG - Zaïre-Emery a souffert la saison dernière : Son entourage balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour en grande forme ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery s'est de nouveau rendu indispensable dans le onze-type de Luis Enrique au PSG. La situation était pourtant loin d'être évidente la saison passée pour le milieu de terrain de l'équipe de France, victime d'une blessure qui avait par la suite fait beaucoup de mal à son temps de jeu avec le PSG. Un membre de son entourage se confie.

Victime d'une entorse à la cheville gauche en janvier 2025, Warren Zaïre-Emery (20 ans) a mis beaucoup de temps à retrouver son meilleur niveau avec le PSG. Plusieurs mois au cours desquels il avait abandonné sa place de titulaire dans l'entrejeu du club francilien au profit de Fabian Ruiz, grand artisan de la victoire finale du PSG en Ligue des Champions aux côtés de João Neves et Vitinha. Mais Zaïre-Emery n'a rien lâché, et il est finalement parvenu à retrouver son statut cette saison au terme d'un long combat contre lui-même.

« Certains le disaient fini ... » Interrogée dans les colonnes de L'EQUIPE, une source de l'entourage du milieu de terrain de l'équipe de France et du PSG revient sur cette période très compliquée : « La saison passée, c'était une période charnière, c'était très important de ne pas se laisser décrocher alors que certains le disaient même fini (…) La blessure lui a fait perdre un peu de temps, mais il ne s'est pas affolé, il a fallu aller se battre et il est revenu (...) Il a compris que l'équipe gagnait sans lui. Il a été positif et très intelligent », confie ce proche de Zaïre-Emery.