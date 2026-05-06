Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être plutôt mouvementé du côté de l’OM. Le club phocéen traverse une fin de saison chaotique et devrait ainsi se séparer de plusieurs joueurs cet été. Pierre Ménès envisagerait d’ailleurs de garder seulement quatre joueurs et de reconstruire une équipe entière autour avec la vente des autres éléments de l’effectif.

L’OM devrait probablement vivre un été agité sur le mercato. La fin de saison est plutôt chaotique pour le club phocéen, qui voit ses rêves de qualification en Ligue des champions s’évaporer. Les hommes d'Habib Beye ont déjà dit adieu à la troisième place de Ligue 1 et sont à cinq points de la quatrième position à deux journées du terme. En conséquence, plusieurs joueurs devraient être invités à faire leurs valises, surtout au vu du déficit de plus de 100M€ que l’équipe affiche sur les trois dernières années. Pierre Ménès ne garderait ainsi que quatre joueurs maximum du groupe actuel.

«Je ne garderais pas beaucoup de joueurs» « Je ne garderais pas beaucoup de joueurs de l’effectif actuel. Je garderais Timothy Weah, je donnerais une autre chance à Medina, à Timber, peut-être à Paixao. Mais c’est vrai que tout le reste, à la limite, tout ce que je peux vendre, je vends pour changer et reprendre des joueurs peut-être plus confirmés, plus aguerris et plus à même de supporter le contexte marseillais qui est extrêmement spécial » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.