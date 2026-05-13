Habib Beye s’est embrouillé avec un joueur : Une légende de l’OM réagit, «c’est le coach, il a ses idées»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Proche du départ à l’OM, Habib Beye peut compter sur le soutien de Steve Mandanda. Invité de l’After Foot ce mardi soir, l’ancien portier international tricolore a salué les qualités de l’entraîneur phocéen, qu’il a pu côtoyer du côté du Stade Rennais la saison dernière.

Habib Beye ne devrait pas rester très longtemps l’entraîneur de l’OM. Nommé en lieu et place de Roberto De Zerbi pour redresser le club, avec deux objectifs précis (se qualifier pour la Ligue des champions et remporter la Coupe de France), l’ancien international sénégalais est aujourd’hui loin du compte. Sous le feu des critiques, Habib Beye peut compter sur le soutien de Steve Mandanda, légende de l’OM et ancien joueur du Stade Rennais.

« Je trouve que c'est un très bon coach » « Habib, le coach, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très bon coach. Il a des idées très intéressantes, il est très passionné par le jeu. C'est quelqu'un qui a les arguments, qui aime le foot, qui connaît le foot. Et aujourd'hui, les résultats qu'il a ne reflètent pas la qualité d'entraîneur qu'il est pour moi. Après, c'est sûr que dans le contexte marseillais, il n’y a que les résultats qui comptent et c’est encore plus le cas à ce moment-là de la saison », a confié l’ancien portier, invité de l’After Foot mardi soir.