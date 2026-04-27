Elye Wahi : «Sal*pe», «p*te»... Les insultes fusent sur les réseaux sociaux après avoir chambré l'OM

Ce dimanche soir, l'OM a été tenu en échec par l'OGC Nice au Vélodrome. En effet, Elye Wahi a offert le but égalisateur aux Aiglons dans les dernières minutes de la partie. Alors qu'il a chambré l'OM, l'ancien buteur marseillais s'est fait fracasser sur les réseaux sociaux.
Pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1, l'OM a reçu l'OGC Nice au Vélodrome ce dimanche soir. Alors qu'ils menaient 1-0, les hommes d'Habib Beye ont vu les Aiglons égaliser en fin de match. En effet, Elye Wahi a offert le point du nul à l'OGC Nice dans le derby de la Côte d'Azur. L'ancien buteur de l'OM ayant transformé un penalty à la 88ème minute de jeu, et ce, en réalisant une panenka.
«Espèce de clochard va»
Sur son compte Instagram, Elye Wahi a tenu à chambrer l'OM et ses supporters. En effet, l'actuel numéro 9 de l'OGC Nice a publié trois photos après le match. Un premier cliché illustrant son duel avec Leonardo Balerdi, avec qui il est parti au clash en plein match ; un second lorsqu'il prend sa course d'élan pour frapper son coup de pied de réparation ; et un troisième de Bob L'éponge frigorifié sous la neige. Avec cette troisième photo, Elye Wahi semble se vanter d'avoir mis la clim au Vélodrome. Une manière de taquiner son ancien club. Toutefois, sa publication a provoqué la colère de certains supporters, qui se sont lâchés en commentaire.
«Fils de t*mpe»
« Tu es une sal*pe », « Sale petite p*te que t’es ! Tu faisais moins le malin quand tu te chiais dessus avec notre maillot et qu’on chantait quand même pour toi sal*pe », « Ce sont les plus nuls qui chambrent mdr, t'inquiète descends en Ligue 2 et flop encore dans ton prochain club. Même en Ligue 2 tu seras rincé », « Espèce de clochard va », « Frerooot, t’as flop dans tous clubs où t’es allé, t’arrives à t’installer dans un club qui lutte pour le maintien. Ton niveau est en Ligue 2, merci au revoir », « Fils de t*mpe, c’est pour ça que tu seras jamais un grand joueur », « Le gars était en burnout chez nous 😂😂, joueur du dimanche va », « Tu fais le beau, mais t'es qu'une merde qui n'ira jamais en équipe nationale tellement t'es à chier et que ta un cerveau de cotorep », « Quand le gros cancre de la classe a enfin réussi à avoir la moyenne et qu’il ne se sent plus pisser 😂😂. Elye Wahi, t’es le seul attaquant français qui ait échoué en Bundesliga, reste tranquille », peut-on lire dans les commentaires du post d'Elye Wahi sur Instagram.