Elye Wahi : «Sal*pe», «p*te»... Les insultes fusent sur les réseaux sociaux après avoir chambré l'OM

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM a été tenu en échec par l'OGC Nice au Vélodrome. En effet, Elye Wahi a offert le but égalisateur aux Aiglons dans les dernières minutes de la partie. Alors qu'il a chambré l'OM, l'ancien buteur marseillais s'est fait fracasser sur les réseaux sociaux.

Pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1, l'OM a reçu l'OGC Nice au Vélodrome ce dimanche soir. Alors qu'ils menaient 1-0, les hommes d'Habib Beye ont vu les Aiglons égaliser en fin de match. En effet, Elye Wahi a offert le point du nul à l'OGC Nice dans le derby de la Côte d'Azur. L'ancien buteur de l'OM ayant transformé un penalty à la 88ème minute de jeu, et ce, en réalisant une panenka.

OM - Greenwood : La punition a fini par tomber après des tensions avec Habib Beye https://t.co/oelP8glp3y — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«Espèce de clochard va» Sur son compte Instagram, Elye Wahi a tenu à chambrer l'OM et ses supporters. En effet, l'actuel numéro 9 de l'OGC Nice a publié trois photos après le match. Un premier cliché illustrant son duel avec Leonardo Balerdi, avec qui il est parti au clash en plein match ; un second lorsqu'il prend sa course d'élan pour frapper son coup de pied de réparation ; et un troisième de Bob L'éponge frigorifié sous la neige. Avec cette troisième photo, Elye Wahi semble se vanter d'avoir mis la clim au Vélodrome. Une manière de taquiner son ancien club. Toutefois, sa publication a provoqué la colère de certains supporters, qui se sont lâchés en commentaire. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELYE WAHI (@e.wahi7)