Elye Wahi balance sur son fiasco à l’OM : Lionel Messi est même pris en exemple !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les 27M€ investis par l'OM pour son transfert à l'été 2024, Elye Wahi n'aura tenu que six mois au Vélodrome avant d'être poussé au départ par ses dirigeants. Le buteur français, actuellement prêté par l'Eintracht Francfort à l'OGC Nice, n'a pas trop compris ce traitement de la part de l'OM et le fait savoir en interview en évoquant notamment un certain... Lionel Messi !

En quête d'un attaquant de renom, l'OM n'avait pas hésité à miser gros durant le mercato estival 2024 pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Montant de l'opération : 27M€. Mais l'aventure marseillaise a rapidement viré au fiasco pour le buteur formé à Montpellier, qui a été revendu par l'OM seulement six mois plus tard, dès le mercato de janvier 2025, au club allemand de l'Eintracht Francfort (26M€). Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE samedi, Elye Wahi a réglé ses comptes avec le club phocéen.

« Même si tu t'appelles Lionel Messi, il te faut du temps... » Il regrette amèrement que l'OM ne lui ait pas laissé davantage de temps pour faire ses preuves en attaque : « En un an, je suis passé du tout au tout. Du statut de grand espoir à celui du gars qui ne joue plus du tout. C'est l'apprentissage, tu découvres toutes les facettes de ton sport et tu comprends à quel point ce métier est dur. Ça m'a fait grandir. À Marseille, j'avais 21 ans et on m'a laissé quatre mois pour faire mes preuves, ce n'est pas beaucoup. En Allemagne, j'ai découvert un autre monde sans parler la langue. J'ai eu quatre titularisations en un an et des bouts de match : même si tu t'appelles Lionel Messi, il te faut du temps pour montrer tes qualités. Dans ces deux clubs, on ne m'a pas laissé de temps et pas donné ma chance », confie Elye Wahi, qui estime donc que même Lionel Messi n'aurait pas réussi à s'imposer en si peu de temps à l'OM.