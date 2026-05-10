Elye Wahi balance sur son fiasco à l’OM : Lionel Messi est même pris en exemple !

Malgré les 27M€ investis par l'OM pour son transfert à l'été 2024, Elye Wahi n'aura tenu que six mois au Vélodrome avant d'être poussé au départ par ses dirigeants. Le buteur français, actuellement prêté par l'Eintracht Francfort à l'OGC Nice, n'a pas trop compris ce traitement de la part de l'OM et le fait savoir en interview en évoquant notamment un certain... Lionel Messi !
En quête d'un attaquant de renom, l'OM n'avait pas hésité à miser gros durant le mercato estival 2024 pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Montant de l'opération : 27M€. Mais l'aventure marseillaise a rapidement viré au fiasco pour le buteur formé à Montpellier, qui a été revendu par l'OM seulement six mois plus tard, dès le mercato de janvier 2025, au club allemand de l'Eintracht Francfort (26M€). Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE samedi, Elye Wahi a réglé ses comptes avec le club phocéen.
« Même si tu t'appelles Lionel Messi, il te faut du temps... »
Il regrette amèrement que l'OM ne lui ait pas laissé davantage de temps pour faire ses preuves en attaque : « En un an, je suis passé du tout au tout. Du statut de grand espoir à celui du gars qui ne joue plus du tout. C'est l'apprentissage, tu découvres toutes les facettes de ton sport et tu comprends à quel point ce métier est dur. Ça m'a fait grandir. À Marseille, j'avais 21 ans et on m'a laissé quatre mois pour faire mes preuves, ce n'est pas beaucoup. En Allemagne, j'ai découvert un autre monde sans parler la langue. J'ai eu quatre titularisations en un an et des bouts de match : même si tu t'appelles Lionel Messi, il te faut du temps pour montrer tes qualités. Dans ces deux clubs, on ne m'a pas laissé de temps et pas donné ma chance », confie Elye Wahi, qui estime donc que même Lionel Messi n'aurait pas réussi à s'imposer en si peu de temps à l'OM.
« Je ne pense pas être la pomme pourrie... »
« Je serais resté à l’OM si j’avais pu décider ? Avec des si... Pouvez-vous me dire quels joueurs, parmi ceux qui sont arrivés au même mercato que moi, sont restés à Marseille et ont eu leur chance ? Il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas été le seul auquel on n'a pas laissé sa chance, et je ne pense pas que la pomme pourrie de tout ça, ce soit Elye Wahi. Après, si j'avais marqué avec l'OM sur ma première occasion contre Reims (2-2, le 25 août 2024), l'histoire aurait peut-être été belle. Mais je n'ai pas marqué et on a vu la suite. Ça m'a plus servi qu'autre chose et j'en suis sorti grandi », poursuit l'ancien numéro 9 de l'OM, actuellement prêté à l'OGC Nice par l'Eintracht Francfort qui ne semble pas non plus compter sur lui pour l'avenir...