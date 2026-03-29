«Des gens pas très fréquentables» débarquaient à l’OM : Témoin de «trucs de fou», il raconte tout

Aujourd’hui, on le sait : l’OM n’est clairement pas un club comme les autres. Mais voilà qu’on ne verrait que la face immergée de ce qui se passe réellement au sein de la formation olympienne. En effet, derrière les portes de la Commanderie, on pourrait assister à des scènes étonnantes. Un témoin de cela à l’OM a d’ailleurs révélé ce qu’il a pu vivre.
Alors qu’on le connait aujourd’hui pour son implication dans le MMA, Giom Peltier a travaillé pour l’OM. En effet, il y a quelques années, il s’est retrouvé au sein du club phocéen en tant que responsable de la sécurité des joueurs marseillais. Une expérience racontée par le principal intéressé à Karim Cherifi sur Youtube. Et voilà que Giom Peltier a notamment rapporté certaines anecdotes incroyables de ce qui peut se passer derrière les portes de la Commanderie.
« On nous appelait au téléphone pour baisser les caméras… »
En travaillant à l’OM, Giom Peltier a visiblement « des trucs de fou ». C’est ainsi qu’il a raconté : « C’est quoi un jour normal à la Commanderie ? En fait, il y avait jamais de jours normaux. Je vais te raconter des trucs de fou. Il y a des jours par exemple où le matin, on nous appelait au téléphone pour baisser les caméras parce que justement il y a une personne très importante qui allait rentrer à la commanderie et il ne fallait pas que ça se sache. Quelqu'un du milieu marseillais par exemple, tu vois ».
« Parfois ça venait à l'OM pour mettre un coup de pression sur le coach »
Mais ce n’est pas tout… Giom Peltier a ensuite ajouté : « Là pour le coup, je vais me tenir de donner certains noms tu vois mais il y a notamment certains papas dont dont leur fils jouait à l'OM à ce moment-là, quand ils venaient à l'OM, il fallait pas que ça se sache parce que parfois ça venait à l'OM pour mettre un coup de pression sur le coach pour que le fils joue le samedi, tu vois. Donc on avait ce genre de chose on avait plein de personnalités très importantes. Alors soit des personnalités connues ou soit connu de la police qui venaient. A l'époque j'ai rapidement senti que la commanderie c'était le lieu de rencontre, c'était un peu le café de Paris, tu vois, mais des gens pas très pas fréquentables, C'est vraiment à l'époque ce qu'avait créé José Anigo et c'est tout ce que je détestais ».