«Des gens pas très fréquentables» débarquaient à l’OM : Témoin de «trucs de fou», il raconte tout

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, on le sait : l’OM n’est clairement pas un club comme les autres. Mais voilà qu’on ne verrait que la face immergée de ce qui se passe réellement au sein de la formation olympienne. En effet, derrière les portes de la Commanderie, on pourrait assister à des scènes étonnantes. Un témoin de cela à l’OM a d’ailleurs révélé ce qu’il a pu vivre.

Alors qu’on le connait aujourd’hui pour son implication dans le MMA, Giom Peltier a travaillé pour l’OM. En effet, il y a quelques années, il s’est retrouvé au sein du club phocéen en tant que responsable de la sécurité des joueurs marseillais. Une expérience racontée par le principal intéressé à Karim Cherifi sur Youtube. Et voilà que Giom Peltier a notamment rapporté certaines anecdotes incroyables de ce qui peut se passer derrière les portes de la Commanderie.

«L'avion est prêt, tu pars» : L’OM avait bouclé son transfert, mais cela ne s'est pas terminé comme prévu ! https://t.co/SGcK9VNeti — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« On nous appelait au téléphone pour baisser les caméras… » En travaillant à l’OM, Giom Peltier a visiblement « des trucs de fou ». C’est ainsi qu’il a raconté : « C’est quoi un jour normal à la Commanderie ? En fait, il y avait jamais de jours normaux. Je vais te raconter des trucs de fou. Il y a des jours par exemple où le matin, on nous appelait au téléphone pour baisser les caméras parce que justement il y a une personne très importante qui allait rentrer à la commanderie et il ne fallait pas que ça se sache. Quelqu'un du milieu marseillais par exemple, tu vois ».