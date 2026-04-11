«C’est très grave» : Un joueur de l’OM en plein «naufrage», il prend cher !

Une semaine après sa défaite à Monaco (2-1), l’OM a retrouvé le chemin de la victoire vendredi lors de la réception du FC Metz (3-1), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. La performance d’un Olympien n’a en revanche pas du tout plu à un observateur, qui l’a fait savoir sur les réseaux sociaux.
L’AS Monaco s’étant inclinée sur la pelouse du Paris FC (4-1), l’OM est désormais provisoirement seul à la troisième du classement, après sa victoire lors de la réception du FC Metz (3-1) vendredi soir. Les Olympiens devront attendre la rencontre entre Toulouse et le LOSC dimanche afin de savoir s’ils seront toujours sur le podium à l’issue de cette 29e journée de Ligue 1.
« La mi-temps d’Hojberg, c’est un naufrage avec et sans le ballon »
Sur X pendant la rencontre, Walid Acherchour a donné son avis sur la prestation de certains joueurs de l’OM, encensant notamment Quinten Timber : « Les prises de balles de Timber avec le mensonge du corps c’est très fort. Il a une facilité à se sortir du pressing avec son fessier. Très gros appui. S’il arrive à matérialiser ça dans les 25 derniers mètres, ça peut être très costaud. » Le consultant de RMC a en revanche ajouté : « Je vais pas parler des 30 minutes de son compère au milieu de terrain, on va dire que je m’acharne. »
« Il faut faire une caméra isolé sur Hojberg sur le but de Metz »
Une référence à Pierre-Emile Hojbjerg, que Walid Acherchour n’avait déjà pas épargné récemment. « La mi-temps d’Hojberg, c’est un naufrage avec et sans le ballon face a une équipe qui joue sur BeinSport max 7 a 20h le vendredi l’an prochain contre Annecy », a-t-il déclaré à propos du capitaine de l’OM et son match face à Metz. « Il faut faire une caméra isolée sur Hojberg sur le but de Metz, c’est très grave. »