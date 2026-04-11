«C’est très grave» : Un joueur de l’OM en plein «naufrage», il prend cher !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une semaine après sa défaite à Monaco (2-1), l’OM a retrouvé le chemin de la victoire vendredi lors de la réception du FC Metz (3-1), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. La performance d’un Olympien n’a en revanche pas du tout plu à un observateur, qui l’a fait savoir sur les réseaux sociaux.

L’AS Monaco s’étant inclinée sur la pelouse du Paris FC (4-1), l’OM est désormais provisoirement seul à la troisième du classement, après sa victoire lors de la réception du FC Metz (3-1) vendredi soir. Les Olympiens devront attendre la rencontre entre Toulouse et le LOSC dimanche afin de savoir s’ils seront toujours sur le podium à l’issue de cette 29e journée de Ligue 1.

« La mi-temps d’Hojberg, c’est un naufrage avec et sans le ballon » Sur X pendant la rencontre, Walid Acherchour a donné son avis sur la prestation de certains joueurs de l’OM, encensant notamment Quinten Timber : « Les prises de balles de Timber avec le mensonge du corps c’est très fort. Il a une facilité à se sortir du pressing avec son fessier. Très gros appui. S’il arrive à matérialiser ça dans les 25 derniers mètres, ça peut être très costaud. » Le consultant de RMC a en revanche ajouté : « Je vais pas parler des 30 minutes de son compère au milieu de terrain, on va dire que je m’acharne. »