«Ce groupe est complètement mort» : Nouveau malaise annoncé à l’OM !

Pierrick Levallet

Cette saison, l’OM a connu de nombreuses péripéties. Le club phocéen n’a désormais plus le droit à l’erreur, et chaque mauvais résultat semble engendrer des tensions. Un nouveau malaise a d’ailleurs été révélé dans le vestiaire marseillais, où les leaders de l’équipe estimeraient avoir perdu leur légitimité auprès de leurs coéquipiers.

L’OM a connu une saison en dents de scie. Les récents résultats n’ont pas joué en la faveur du club phocéen, qui n’a désormais plus le droit à l’erreur pour espérer terminer sur le podium en Ligue 1. La moindre mauvaise performance pourrait anéantir les espoirs marseillais, et cela provoquerait quelques tensions. Dans le vestiaire, les leaders nageraient d’ailleurs en plein malaise à en croire Julien Benneteau.

Départ de Medhi Benatia : L'OM a peut-être trouvé son nouveau directeur sportif... https://t.co/XgiP8y7hbv — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

«Il n’y a plus de leader» « Je ne crois pas en la révolte parce que je trouve que ce groupe est complètement mort. Il n’y a plus rien. J’ai bien aimé que Medina parle parce que j’aurais aimé qu’un joueur fasse ça contre Lorient à la mi-temps ou sur le terrain. Que quelqu’un dise ‘écoutez les gars, on n’a pas besoin de changer de maillot, on ne transpire pas, personne ne court’. Il n’y a plus de leader » a d’abord confié le consultant de RMC dans les Grandes Gueules du Sport.