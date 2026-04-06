«Ça va être compliqué» : Le scénario à l’OM qui inquiète sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Avec sa défaite contre l’AS Monaco ce dimanche soir (2-1), l’OM a perdu sa troisième place en Ligue 1 au profit du LOSC, qui s’est imposé contre le RC Lens ce samedi (3-0). Le club phocéen inquiète donc à l’approche de la fin de saison. Un scénario en particulier pose d’ailleurs quelques soucis sur La Chaîne L’Equipe.

Ce dimanche soir, l’OM a perdu sa troisième place de Ligue 1. Le club phocéen s’est incliné face à l’AS Monaco (2-1) et a ainsi vu le LOSC lui passer devant après sa victoire de ce samedi contre le RC Lens. La formation marseillaise, qui a pour objectif de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, inquiète donc de plus en plus à l’approche de la fin de saison. Un scénario en particulier a d’ailleurs suscité une vive inquiétude sur La Chaîne L’Equipe.

OM : «Je l'ai dit à mes joueurs», un coup de pression signé Habib Beye ? https://t.co/Gmmib4Am9P — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Je n’ose pas imaginer qu’ils s’écroulent» « Tu as surtout trois équipes qui jouent le maintien. Donc c’est là où ça va être compliqué. Nice ils sont capables de jouer avec les crocs, Nantes pareil. Et il y a le dernier match contre Rennes. Imaginons que que ça se passe bien pour Rennes et moins pour Marseille, la dernière journée peut valoir très cher. Je ne pense pas que ça dure. Je n’imagine pas que ça continue comme ça. On a vu que sans Greenwood, c’était plus compliqué. On parlait d’efficacité devant, hormis Gouiri qui était plutôt bien en ce moment, je suis désolé mais ça marche beaucoup moins bien dans l’équilibre de l’équipe. Je trouve que cette équipe manque d’ambition. Mais je n’ose pas imaginer qu’ils s’écroulent et qu’ils jouent contre Rennes avec une qualif finalement... » a d’abord expliqué Jean Resseguié sur le plateau de L’Equipe de Greg.