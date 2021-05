Foot - LOSC

LOSC : PSG, titre... Galtier répond à Kakuta !

Publié le 6 mai 2021 à 17h40 par La rédaction

Joueur du RC Lens, Gaël Kakuta avait fait part de sa préférence de voir le PSG être sacré champion. Avant le derby nordiste, Christophe Galtier lui a répondu.