Kylian Mbappé : Un mensonge qui nuit à sa réputation ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est-il un poids pour un collectif ? C'est le refrain chanté par plusieurs observateurs, mais qui ne fait pas l'unanimité. Il n'y a qu'à écouter son sélectionneur Didier Deschamps qui travaille avec lui depuis plusieurs années en équipe de France. Le coach a profité d'un tournoi international pour dénoncer un mensonge face à la presse.

« Mbappé a potentiellement tout pour être top 3 mondial. Mais il y a un truc dans sa personnalité, dans sa manière de voir le foot qui pour moi est un problème dans une équipe. Ce n'est pas un dépositaire du jeu, ce n'est pas un Messi ou un Neymar. (...) Tu peux créer une équipe pour lui, mais un collectif autour de lui c'est très dur. Beaucoup se sont cassés les dents, tous ! (Carlo) Ancelotti, Luis Enrique, Didier Deschamps ». Ce discours tenu par Julien Cazarre chez Colinterview cet hiver sur Kylian Mbappé, humoriste et tête d'affiche de RMC depuis des années, est partagé par quelques observateurs et journalistes.

Deschamps prend la parole au Tournoi Sans Frontières de Sens En Espagne, les journalistes Josep Pedrerol et Tomas Roncero s'agacent ces derniers temps en raison des manquements collectifs de Kylian Mbappé à leurs yeux au Real Madrid. Comment gérer un joueur de l'acabit du capitaine de l'équipe de France ? Didier Deschamps en fait l'expérience depuis 2017 désormais. Le sélectionneur des Bleus a profité de sa présence au réputé Tournoi Sans Frontières de Sens des équipes jeunes de clubs renommés pour livrer une masterclass aux côtés de Guy Stéphan sur le cas Mbappé et d'autres grosses individualités. « On me pose souvent la question : "Woah, ça ne doit pas être facile de gérer Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé". Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour vous de gérer des jeunes (ndlr aux entraîneurs des équipes de jeunes) ou même en Ligue 1, en Ligue 2 ou en National parce que ce n'est pas les mêmes problématiques ».