Kylian Mbappé : Un mensonge qui nuit à sa réputation ?

Kylian Mbappé est-il un poids pour un collectif ? C'est le refrain chanté par plusieurs observateurs, mais qui ne fait pas l'unanimité. Il n'y a qu'à écouter son sélectionneur Didier Deschamps qui travaille avec lui depuis plusieurs années en équipe de France. Le coach a profité d'un tournoi international pour dénoncer un mensonge face à la presse.
« Mbappé a potentiellement tout pour être top 3 mondial. Mais il y a un truc dans sa personnalité, dans sa manière de voir le foot qui pour moi est un problème dans une équipe. Ce n'est pas un dépositaire du jeu, ce n'est pas un Messi ou un Neymar. (...) Tu peux créer une équipe pour lui, mais un collectif autour de lui c'est très dur. Beaucoup se sont cassés les dents, tous ! (Carlo) Ancelotti, Luis Enrique, Didier Deschamps ». Ce discours tenu par Julien Cazarre chez Colinterview cet hiver sur Kylian Mbappé, humoriste et tête d'affiche de RMC depuis des années, est partagé par quelques observateurs et journalistes.
Deschamps prend la parole au Tournoi Sans Frontières de Sens
En Espagne, les journalistes Josep Pedrerol et Tomas Roncero s'agacent ces derniers temps en raison des manquements collectifs de Kylian Mbappé à leurs yeux au Real Madrid. Comment gérer un joueur de l'acabit du capitaine de l'équipe de France ? Didier Deschamps en fait l'expérience depuis 2017 désormais. Le sélectionneur des Bleus a profité de sa présence au réputé Tournoi Sans Frontières de Sens des équipes jeunes de clubs renommés pour livrer une masterclass aux côtés de Guy Stéphan sur le cas Mbappé et d'autres grosses individualités. « On me pose souvent la question : "Woah, ça ne doit pas être facile de gérer Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé". Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour vous de gérer des jeunes (ndlr aux entraîneurs des équipes de jeunes) ou même en Ligue 1, en Ligue 2 ou en National parce que ce n'est pas les mêmes problématiques ».
«Kylian Mbappé même si on peut penser qu'il pense à lui ou quoi que ce soit...»
L'Equipe a publié une vidéo de cette prise de parole de Didier Deschamps par l'intermédiaire de son compte Instagram. L'occasion pour le patron des Bleus jusqu'au terme de la Coupe du monde de dénoncer une fake news au sujet de Kylian Mbappé. « Moi ils ont un avantage, ils savent qu'ils sont bons. Le problème c'est de gérer des joueurs qui parce qu'ils sont bons, alors qu'ils ne sont pas si bons que ça. Je peux vous assurer qu'ils ont tous, et Kylian Mbappé en tête même si on peut penser qu'il pense à lui ou quoi que ce soit, ils pensent qu'ils sont dans un collectif et que malgré tout même si lui comme d'autres joueurs qui peuvent faire la différence, ils ont besoin d'un collectif ».