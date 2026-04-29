Kylian Mbappé se fait chambrer par un ancien coéquipier : «C'est lui qui a joué avec moi»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Attaquant du Real Madrid depuis 2024, Kylian Mbappé a marqué les esprits à un très jeune âge. En effet, il n'a pas mis longtemps avant de faire ses débuts professionnels à l'AS Monaco, où tout a commencé pour lui. Le Français a même marqué ses coéquipiers. Vagner Love, ancien joueur brésilien passé par le club de la Principauté au même moment que Mbappé, se souvient.

Ancien attaquant du PSG, Kylian Mbappé a rejoint le centre de formation de l'AS Monaco en 2013 avant d'y faire ses débuts au niveau professionnel en 2015 avant ses 17 ans. Vagner Love, ancien attaquant brésilien, débarque un mois après son premier match professionnel à Monaco lors du mercato hivernal, l'occasion pour lui d'évoluer aux côtés du jeune Français. Il n'a d'ailleurs pas hésité à le taquiner.

Mbappé impressionne à Monaco Tout juste retraité, Vagner Love ne passera finalement que 6 mois à l'AS Monaco, où il marque 4 buts en 13 matches. Le Brésilien, qui a 41 ans aujourd'hui, se souvient très bien des débuts de Kylian Mbappé et de son talent balle au pied. Connu pour son ego, il est même allé plus loin en évoquant son ancien coéquipier. « Sa vitesse était incroyable. Là-bas, on l’appelait Bip-bip. Ce n’est pas moi qui ai joué avec Mbappé, c’est Mbappé qui a joué avec moi. Très jeune, très calme, toujours serein. Il n’a jamais dit du mal de personne » dit-il dans un entretien à Sportv ironiquement.