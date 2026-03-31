Kylian Mbappé prend son téléphone, l'offre que personne n'a vu venir...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dimanche, Kylian Mbappé n'a eu que quelques minutes à se mettre sous la dent face à la Colombie (3-1). Et pour cause, le sélectionneur Didier Deschamps a opéré de nombreux changements à son onze de départ pour affronter les Cafeteros trois jours après la victoire des Bleus contre le Brésil (2-1). Dans le cadre de cette affiche, au sein du vestiaire, Kylian Mbappé a signé une action qui fait des ravages sur les réseaux sociaux.

Le groupe vit bien. L'espace d'une semaine dans le cadre de la trêve internationale de ce mois de mars, Kylian Mbappé a retrouvé ses compères de l'équipe de France. Après un bref séjour à Clairefontaine lundi, les hommes de Didier Deschamps se sont envolés pour les Etats-Unis et Boston dès mardi matin. Au sein du Gilette Stadium jeudi, le capitaine des Bleus et le reste de la sélection se mesuraient au Brésil de Vinicius Jr, une première depuis mars 2015. Résultat : victoire 2 buts à 1 avec la 56ème réalisation de Mbappé avec le maillot bleu.

Mbappé, basketteur du dimanche Dimanche, l'équipe de France se trouvait à Washington pour le dernier match amical de sa tournée nord américaine face à la Colombie. Dans les vestiaires du Northwest Stadium, les caméras de la Fédération française de football ont filmé une séquence amusante avec Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Hugo Ekitike ainsi qu'Aurélien Tchouaméni. Avec une poubelle placée dans la salle, on peut y voir Mbappé dribbler avec un ballon de foot puis le lancer grâce à un shoot comme un joueur de basket dans la poubelle. S'en est suivie une célébration joviale de la part de l'attaquant star de l'équipe de France avec en prime une danse.