Karim Benzema qualifié de «racaille refoulée» : 7 ans après, le rappeur Rohff s’explique

Ce jeudi soir, Karim Benzema était présent sur un live Instagram sur rappeur Rohff. Alors qu’il a été question de musique et de football entre les deux hommes, l’artiste a été interrogé sur certains propos qu’il avait tenu il y a quelques années. Ayant qualifié Benzema et d’autres joueurs de « racaille refoulée », Rohff a mis les choses au point.
En 2019, Rohff était l’invité de l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport. A l’époque, le rappeur avait tenu des propos qui ne sont pas passés inaperçus sur certains joueurs de football. « J'ai détecté comme un complexe de racaille refoulée chez certains footeux. Je trouve ça dommage car c'est une chance pour eux d'être dans le foot, ils gagnent honnêtement leur vie », avait alors dit Rohff. Karim Benzema était-il alors visé par ces propos ? 9 ans plus tard, à l’occasion d’un live sur Instagram entre les deux hommes, le rappeur s’est expliqué.
« Il avait le profil d’un joueur du quartier »
Rohff et Karim Benzema étaient réunis ce jeudi soir lors d’un live sur Instagram. C’est alors qu’un internaute a demandé au rappeur : « Pourquoi avoir dit sur RMC que Karim était une racaille refoulée ? ». A cela, Rohff a répondu : « A l’époque il avait 22 piges. Il avait le profil d’un joueur du quartier. A cet âge-là, on n’est pas toujours forcément bien entouré, on se cherche encore. Il a fallu qu’il grandisse, qu’il prenne conscience que c’était un sportif. Il y a des chose que tu faisais avant que tu ne fera plus, des comportements d’avant que tu n’aurais plus. Tu as trié qui sont tes vrais amis ».
Les réponses de Benzema sur un retour à l’OL et en équipe de France
Karim Benzema lui aussi a répondu à certaines questions des internautes. Quid d’un retour à l’OL ? « Non, ça y est. Je peux pas. Pourquoi travailler là-bas un de ces quatre, mais rejouer au foot non, ça y est. Je l’ai déjà dit. Je peux pas et ils ont ce qu’il faut », a répondu le joueur formé chez les Gones. Interrogé également sur la possibilité de revenir en équipe de France avec Zinedine Zidane, Benzema a dit : « Il va prendre quand l’équipe de France Zizou ? J’aurais 40 ans. Si je continue à performer et être en forme, on ne sait jamais. On ne sait jamais, s’il y a une place. En tout cas je fais tout pour être en forme. Je garde la forme un max ».