Karim Benzema qualifié de «racaille refoulée» : 7 ans après, le rappeur Rohff s’explique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi soir, Karim Benzema était présent sur un live Instagram sur rappeur Rohff. Alors qu’il a été question de musique et de football entre les deux hommes, l’artiste a été interrogé sur certains propos qu’il avait tenu il y a quelques années. Ayant qualifié Benzema et d’autres joueurs de « racaille refoulée », Rohff a mis les choses au point.

En 2019, Rohff était l’invité de l’émission Le Vestiaire sur RMC Sport. A l’époque, le rappeur avait tenu des propos qui ne sont pas passés inaperçus sur certains joueurs de football. « J'ai détecté comme un complexe de racaille refoulée chez certains footeux. Je trouve ça dommage car c'est une chance pour eux d'être dans le foot, ils gagnent honnêtement leur vie », avait alors dit Rohff. Karim Benzema était-il alors visé par ces propos ? 9 ans plus tard, à l’occasion d’un live sur Instagram entre les deux hommes, le rappeur s’est expliqué.

Retour à l’OL : Karim Benzema lâche une réponse catégorique ! https://t.co/oRJ0iSjHwx — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

« Il avait le profil d’un joueur du quartier » Rohff et Karim Benzema étaient réunis ce jeudi soir lors d’un live sur Instagram. C’est alors qu’un internaute a demandé au rappeur : « Pourquoi avoir dit sur RMC que Karim était une racaille refoulée ? ». A cela, Rohff a répondu : « A l’époque il avait 22 piges. Il avait le profil d’un joueur du quartier. A cet âge-là, on n’est pas toujours forcément bien entouré, on se cherche encore. Il a fallu qu’il grandisse, qu’il prenne conscience que c’était un sportif. Il y a des chose que tu faisais avant que tu ne fera plus, des comportements d’avant que tu n’aurais plus. Tu as trié qui sont tes vrais amis ».