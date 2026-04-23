Un joueur de Ligue 1 fait mieux qu'Ousmane Dembélé en 2026, cette statistique qui le prouve !

Michael Olise marche sur l'eau ces dernières semaines avec le Bayern Munich. L'ailier français empile les buts ainsi que les passes décisives. Dans l'exercice des offrandes, il est le joueur tricolore le plus en réussite et de loin. Son premier poursuivant a été deux fois moins décisif que lui, mais vient de doubler un certain Ousmane Dembélé : Ballon d'or...
Cette semaine se sont déroulées les deux demi-finales de Coupe de France. Eliminé contre le Paris FC en 1/16ème de finale de la compétition en janvier dernier (0-1), le PSG n'était bien évidemment pas au rendez-vous, empêchant Ousmane Dembélé de bénéficier de rencontres supplémentaires afin de faire grossir ses statistiques individuelles en quête d'un nouveau trophée collectif. Néanmoins, un joueur de l'OGC Nice a profité du parcours des Aiglons dans la compétition pour se montrer décisif, et une fois de plus qu'Ousmane Dembélé.
Jonathan Clauss prend la deuxième place du classement des passeurs français en 2026 derrière Michael Olise
Mercredi soir, l'OGC Nice a éliminé le RC Strasbourg de la Coupe de France à La Meinau : score final, 2 buts à 0 pour le GYM grâce à un doublé d'Elye Wahi. Pour son premier but, l'ex-attaquant de l'OM a été servi par un autre ancien pensionnaire de la Commanderie : Jonathan Clauss. L'international français a donc signé sa 7ème passe décisive de l'année 2026 et sa 3ème rien que dans cette campagne de coupe nationale. Un total qui lui permet d'être le dauphin de Michael Olise, leader du classement avec 14 passes décisives sur l'année 2026 comme l'a souligné Stats du Foot sur X.
Ousmane Dembélé pointe à 6 passes décisives, à l'instar de Florian Thauvin
Cette demi-finale de Coupe de France entre les Alsaciens et les Azuréens a permis à Jonathan Clauss de signer une passe décisive de plus qu'Ousmane Dembélé en cette première partie de l'année civile et même son de cloche pour Florian Thauvin lui aussi à 6 offrandes en 2026, la dernière remontant à mardi pendant l'autre demi-finale de Coupe de France entre le RC Lens et le Toulouse FC (4-1). La finale de la coupe nationale aura lieu le 22 mai prochain. Reste à savoir qui de Jonathan Clauss ou de Florian Thauvin parviendra à sortir vainqueur de cette confrontation avec son équipe.