Un joueur de Ligue 1 fait mieux qu'Ousmane Dembélé en 2026, cette statistique qui le prouve !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Michael Olise marche sur l'eau ces dernières semaines avec le Bayern Munich. L'ailier français empile les buts ainsi que les passes décisives. Dans l'exercice des offrandes, il est le joueur tricolore le plus en réussite et de loin. Son premier poursuivant a été deux fois moins décisif que lui, mais vient de doubler un certain Ousmane Dembélé : Ballon d'or...

Cette semaine se sont déroulées les deux demi-finales de Coupe de France. Eliminé contre le Paris FC en 1/16ème de finale de la compétition en janvier dernier (0-1), le PSG n'était bien évidemment pas au rendez-vous, empêchant Ousmane Dembélé de bénéficier de rencontres supplémentaires afin de faire grossir ses statistiques individuelles en quête d'un nouveau trophée collectif. Néanmoins, un joueur de l'OGC Nice a profité du parcours des Aiglons dans la compétition pour se montrer décisif, et une fois de plus qu'Ousmane Dembélé.

🇫🇷 Joueurs français ayant délivré le plus de passes décisives avec un club du Top 5 européen en compétition officielle en 2026 :



14- Michael Olise

7- JONATHAN CLAUSS

6- Florian Thauvin

6- Ousmane Dembélé #SRFCOGCN — Stats Foot (@Statsdufoot) April 22, 2026

Jonathan Clauss prend la deuxième place du classement des passeurs français en 2026 derrière Michael Olise Mercredi soir, l'OGC Nice a éliminé le RC Strasbourg de la Coupe de France à La Meinau : score final, 2 buts à 0 pour le GYM grâce à un doublé d'Elye Wahi. Pour son premier but, l'ex-attaquant de l'OM a été servi par un autre ancien pensionnaire de la Commanderie : Jonathan Clauss. L'international français a donc signé sa 7ème passe décisive de l'année 2026 et sa 3ème rien que dans cette campagne de coupe nationale. Un total qui lui permet d'être le dauphin de Michael Olise, leader du classement avec 14 passes décisives sur l'année 2026 comme l'a souligné Stats du Foot sur X.