«J’ai hésité avec le Maroc», le clan Mbappé n’est pas passé loin d’un coup dur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé au poste du directeur du SM Caen, club dont Kylian Mbappé et son entourage sont propriétaires, Mathieu Bodmer s’apprête donc à démarrer une nouvelle aventure après son départ du Havre. Et le dirigeant normand s’est livré sur les coulisses de ce choix alors qu’il hésitait avec une autre proposition au Maroc.

Kylian Mbappé et son entourage, propriétaires du SM Caen depuis juillet 2024, ont réussi un très joli coup cet été avec la nomination de Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif. Ce dernier, qui sera accompagné de Nasser Larguet dans cette fonction, passe donc du Havre en Ligue 1 à un club pensionnaire de Ligue 3, lui qui avait pourtant l’embarras du choix cet été comme il l’a révélé à l’After Foot sur RMC mercredi soir.

« J’ai longtemps hésité avec un bon club marocain » « J’ai été contacté par plusieurs clubs, dont Caen. Il y a eu quelques clubs de Ligue 1 et quelques clubs étrangers. La finalité, j’ai hésité longtemps entre un bon club marocain et le SM Caen. Ce qui a fait pencher la balance aussi, ça a été le retour de Nasser Larguet, qui a été mon formateur et qui est très très important dans ma vie de joueur de foot et d’homme », annonce Mathieu Bodmer, qui démarre donc une collaboration avec le clan Mbappé au SM Caen alors qu’il est parti très amer du Havre.