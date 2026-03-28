Franck Ribéry sème la panique sur TF1 : «Ce n'était pas agréable»

Alexis Brunet

Durant sa carrière de footballeur, Franck Ribéry a souvent fait parler de lui. L’ancien attaquant excellait sur les terrains, mais il lui arrivait également de faire la une de l’actualité lors de certaines prises de parole. Il y a quelques années, un événement sur TF1 avait été très marquant, mais cela avait été mal vécu par certains.

De 2006 à 2014, l’équipe de France comptait dans ses rangs un attaquant de haut niveau du nom de Franck Ribéry. L’ancien joueur du Bayern Munich a été l’un des visages marquants des Bleus, avec qui l’aventure n’a pas toujours été rose. Si ses débuts ont été très réussis, cela a été plus compliqué par la suite.

«Il n’a aucune limite» : Les blagues les plus folles de Franck Ribéry à l’OM https://t.co/g0Cj9GH7jM — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Aujourd'hui encore, on ne me parle que de ça ! » Parmi les autres moments marquants de la carrière en équipe de France de Franck Ribéry, on peut citer la Coupe du monde 2010. Les Bleus avaient été éliminés dès la phase de poule et leur aventure avait été marquée par la grève de Knysna. Avant cet épisode, l’ancien joueur du Bayern Munich avait marqué les esprits en arrivant par surprise sur le plateau de l’émission Téléfoot, qui était délocalisé pour l’occasion en Afrique du Sud. Un moment assez fou dont s’est souvenu le présentateur de l’époque, David Astorga, dans les colonnes de L’Équipe. « Christian (Jeanpierre) commentait et Denis (Brogniart), qui le remplaçait habituellement, ne pouvait pas. Quand Franck débarque, tout le conducteur explose, l'émission déborde de dix minutes, c'est lunaire ! Mais un vrai moment de télé. Aujourd'hui encore, on ne me parle que de ça ! En revanche, ce n'était pas une période agréable. On avait un rapport toxique avec certains Bleus qui ne voulaient plus nous parler alors qu'on ne faisait que relater des faits. »