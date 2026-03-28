Il raconte son clash avec Didier Deschamps, «cette situation a brisé quelque chose»

Axel Cornic

A seulement quelques mois de son départ de l’équipe de France, l’heure est venue d’une petite rétrospective de la carrière d’entraineur de Didier Deschamps. Il y a notamment eu l’Olympique de Marseille où il a remporté le dernier titre de l’histoire en Ligue 1, mais également d’autres expériences qui n’ont pas toujours bien fini.

Dans quelques temps, on pourra dire qu’il est à nouveau sur le marché. Arrivé en 2012, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Quatorze années de bons et loyaux services qui sont la partie la plus importante de sa carrière, mais pas la seule.

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Deschamps quitte la Juventus sur un coup de tête Car Deschamps a eu d’autres expériences comme à l’OM, mais également à l’étranger avec un autre de ses clubs de cœur : la Juventus. Après l’AS Monaco, il a en effet posé ses valises à Turin en juillet 2006 avec la mission de ramener le club en Serie A, après le scandale de Calciopoli. Mais la belle histoire s’est mal terminée, à cause de profonds désaccords avec la direction de l’époque, notamment au sujet du mercato estival 2007. Il quittera son poste en mai, à deux journées de la fin du championnat italien, même s’il avouera des années après regretter une décision prise un peu trop hâtivement.