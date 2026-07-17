Lucas Digne prend déjà un coup de pression sur son transfert au PSG : «S’il fait ça, il n’a pas fini de cirer le banc»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un match complètement raté contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde, Lucas Digne va désormais devoir digérer au plus vite cette désillusion avec l'équipe de France. D'autant que le latéral gauche des Bleus s'apprête à signer au PSG, et un journaliste du Parisien avertit clairement : il finira sur le banc s'il reproduit ce genre de catastrophe sous le maillot parisien.

Ce n'est plus un secret pour personne : Lucas Digne (32 ans) s'apprête à quitter Aston Villa pour retourner au PSG, puisque le club francilien a décidé de payer le montant de sa clause libératoire (moins de 10M€) pour boucler le retour de son latéral gauche, dix ans après son départ. Un nouveau challenge donc pour Digne, qui en aura bien besoin après avoir été l'un des grands responsables de l'élimination de l'équipe de France contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde (2-0) en provoquant un penalty pour une faute sur Lamine Yamal en première période. Et il lui faudra éviter ce genre de déconvenue au PSG...

« Si le PSG veut Digne, il doit y avoir une bonne raison » Le journaliste du Parisien Laurent Perrin a évoqué le sujet dans un chat avec les internautes après la défaite des Bleus : « Concernant Lucas Digne, tant que le transfert n'est pas officialisé, il faut rester prudent. Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup parler, surtout depuis hier soir après sa grotesque erreur à l'origine du penalty espagnol. Concernant son recrutement, je vous dirais que Luis Campos et Luis Enrique sont beaucoup plus compétents que nous pour juger ce qu’un joueur peut apporter au PSG. S’ils le veulent, c’est qu’il doit y avoir une bonne raison. Luis Enrique a eu Digne sous ses ordres au Barça, c’est un joueur avec un super état d’esprit qui va parfaitement se fondre dans le collectif. Il a grandi dans l’Oise et adore le PSG où il a joué 2 ans entre 2013 et 2015. Voilà pour le côté face », a indiqué Perrin sur les coulisses du recrutement de Lucas Digne au PSG.