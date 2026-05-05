«S'ils savaient, ils seraient sous le choc» : Pour défendre Kylian Mbappé, un journaliste menace de balancer des légendes du Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attaqué de toutes parts depuis quelques semaines, que ce soit pour ses performances sur le terrain, ou encore pour son comportement extrasportif, Kylian Mbappé traverse une période délicate au Real Madrid. Mais le journaliste Frédéric Hermel a tenu à le défendre dans un édito.

Kylian Mbappé est sous le feu de critiques depuis quelques semaines compte tenu de ses prestations et de son investissement sur le terrain, mais pas seulement. En effet, ses allers et retours à Paris ou en Italie pour passer du bon temps avec sa petite amie Ester Exposito, exaspèrent les fans du Real Madrid qui ont même lancé une pétition pour que Kylian Mbappé soit vendu. Néanmoins, le journaliste Frédéric Hermel ne comprend pas bien cet acharnement.

Fred Hermel monte au créneau pour Mbappé ! « Mais qu'est-ce qu'ils ont contre ce joueur français ? Je lis et j'entends une multitude d'attaques et d'insultes à l'encontre de mon compatriote parce qu'il est blessé et qu'il a profité d'un repos recommandé par les médecins du Real Madrid et accordé par Arbeloa. Je comprends que, dans le contexte actuel de crise sportive, la plus grande discrétion aurait été préférable. Cependant, l’attaquant français n’a rien fait de mal en passant quelques jours de repos avec sa petite amie. Cette nouvelle habitude de critiquer Mbappé, quoi qu’il fasse, me semble aussi ridicule que dangereuse pour l’avenir. Nous parlons du meilleur buteur de la Liga, qui l’est d’ailleurs dans une saison désastreuse pour l’équipe blanche, et du footballeur qui a déjà prouvé qu’il pouvait changer le cours de n’importe quel match à tout moment », écrit-il dans son édito pour AS avant de poursuivre.